“Bộ trưởng chiến tranh” IS chưa chết

Ngày 10-3, Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Omar al-Shishani được biết đến với biệt hiệu là Omar the Chechen vẫn sống sót sau một trận không kích của Mỹ tuần trước ở Syria, dù bị thương rất nặng.



Giám đốc SOHR Rami Abdulrahman cho biết Omar the Chechen đã được đưa về căn cứ chính của IS ở TP Raqqa (Syria) điều trị. SOHR khẳng định điều này sau khi thu thập thông tin từ tất cả bên tham gia xung đột ở Syria.



Hình ảnh “Bộ trưởng chiến tranh” IS Omar the Chechen năm 2014. (Ảnh: AL -ARABIZA)

Ngày 8-3 nhiều quan chức quốc phòng Mỹ tự tin rằng Omar the Chechen đã chết trong trận không kích quy mô lớn của Mỹ với rất nhiều máy bay ném bom có người lái và cả không người lái.



Omar the Chechen được Bộ Quốc phòng Mỹ xem là “bộ trưởng chiến tranh” của IS, là cố vấn quân sự thân cận của lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi. Mỹ biết đến sự tồn tại của thủ lĩnh cấp cao IS Omar the Chechen qua một đoạn băng video IS công bố năm 2014.

Omar the Chechen là một trong những phần tử khủng bố Mỹ truy lùng gắt gao nhất, giải thưởng cho ai cung cấp thông tin tiêu diệt phần tử này được treo tới 5 triệu USD.