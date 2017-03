Bộ trưởng Hải quân Mỹ thăm Philippines

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin, Tổng Tham mưu trưởng Emmanuel Bautista và Tư lệnh hải quân Jose Luis Alano.

Báo Inquirer (Philippines) dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines cho biết hai bên đã thảo luận về các vấn đề an ninh, trong đó có các vấn đề an ninh hàng hải và chống khủng bố, cùng các biện pháp Mỹ có thể cứu trợ cho Philippines trong thiên tai. Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas cho biết hai bên đã nhấn mạnh đến công tác bảo đảm an ninh hàng hải và không được sử dụng các biện pháp o ép kinh tế trong tranh chấp biển Đông.

Đại sứ quán Mỹ ở Philippines ra tuyên bố cho biết chuyến thăm phản ánh tầm quan trọng Mỹ dành cho Philippines. Tuyên bố dẫn lời Bộ trưởng Ray Mabus nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Philippines trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi Mỹ xoay trục chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương. Ông mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với quân đội Philippines để giúp xây dựng năng lực hải quân Philippines và tăng cường an ninh, ổn định trong khu vực.

LÊ LINH