Bộ trưởng Israel ‘sửa lưng’ Bộ Ngoại giao Mỹ

Báo The Times of Israël đưa tin đại sứ Israel tại Mỹ Ron Dermer đã lên tiếng phản đối Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và cho rằng bạo lực ở Israel không liên quan đến chuyện xây dựng các khu định cư Do Thái ở bờ Tây.

Bộ trưởng Tư pháp Israel Ayelet Shaked “sửa lưng” Bộ Ngoại giao Mỹ là không bao giờ có nhà nước Palestine. Còn Bộ trưởng Giáo dục Israel Naftali Bennett chỉ trích thủ tướng Israel khi thủ tướng nói muốn đàm phán với tổng thống Palestine để chấm dứt xung đột.

Cùng ngày, đài phát thanh quân đội Israel đưa tin khoảng 30 người Israel không xin phép quân đội đã đến viếng hầm mộ Joseph (con trai của tổ phụ Jacob) ở Nablus (bờ Tây) vào đêm 17-10. Họ đã bị người Palestine tấn công. Quân đội Israel và các cảnh sát Palestine đã sơ tán họ an toàn. Hôm trước đó, bốn người Palestine bị bắn hạ vì dùng dao đâm binh sĩ Israel và dân Israel.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ thái độ lo ngại và kêu gọi cần phải can đảm, sử dụng sức mạnh tinh thần để từ chối căm hờn, từ chối báo thù và bày tỏ hòa bình.

TNL