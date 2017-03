Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về vụ thảm sát ở Orlando

(PL)- Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang thua trận và mất dần lãnh thổ ở Iraq và Syria, tuy nhiên vụ thảm sát tại hộp đêm Pulse ở Orlando (Mỹ) do hung thủ Omar Mateen (ảnh) thực hiện do bị ảnh hưởng IS đã cho thấy cần phải tăng tốc chiến dịch truy diệt IS.



Ngày 20-6 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter phát biểu như trên tại hội nghị thường niên của Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington, D.C. Ông ghi nhận công tác chống khủng bố mà chủ yếu là chống IS là một trong năm nỗ lực bảo vệ an ninh thế giới của Mỹ. Ông nhận xét: “Vụ tấn công này (thảm sát ở Orlando) đánh dấu tình hình khẩn cấp, nhắc nhở chúng ta rằng IS không chỉ đày đọa người dân tại Iraq và Syria mà còn muốn gieo rắc tư tưởng quỷ dữ và lập mưu hoặc gây cảm hứng để tấn công vào công dân Mỹ, kể cả tại nước Mỹ”. Ông không nêu cụ thể các bước cần thực hiện để thúc đẩy cuộc chiến chống IS. Theo báo Stars and Stripes, dự kiến Bộ trưởng Ashton Carter sẽ chủ trì cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng của 30 nước trong tháng 7 tới tại Washington, D.C. để lên kế hoạch cho các bước kế tiếp. Trước đó, FBI đã công bố một phần các cuộc điện đàm giữa hung thủ Omar Mateen với cảnh sát trong đêm thảm sát 12-6 tại hộp đêm Pulse. Lúc 2 giờ 35, tức gần nửa tiếng sau khi xả súng, Omar Mateen gọi số 911 tự xưng là hung thủ xả súng và cho biết đã tuyên thệ với IS. Cuộc gọi kéo dài 50 giây. Sau đó là ba cuộc điện đàm giữa hung thủ và các chuyên gia đàm phán của cảnh sát kéo dài lần lượt chín phút, 16 phút và ba phút. Hắn tự xưng là “chiến binh Hồi giáo” và đòi Mỹ phải ngừng ném bom ở Iraq và Syria. Hắn nói đã để sẵn một xe gài bom cạnh hộp đêm và sẵn sàng kích nổ nếu cảnh sát đến gần. Hắn nhiều lần dọa đã gài nhiều đai chất nổ cho các con tin và bản thân hắn đã mặc áo bom như loại đã sử dụng trong vụ tấn công khủng bố ở Paris ngày 13-11-2015. Thật ra tất cả đều là lời nói khoác. Ông John Mina, cảnh sát trưởng Orlando, giải thích cảnh sát công bố băng ghi âm nêu trên để chứng minh cảnh sát có hành động trong suốt ba tiếng bao vây hộp đêm. Cảnh sát đã thực hiện hơn 500 cuộc thẩm vấn và thu thập hơn 600 chứng cứ, cuối cùng kết luận không có bằng chứng nào cho thấy Omar Mateen hành động theo mệnh lệnh của tổ chức khủng bố nước ngoài. KHÔI VIỆT – TNL