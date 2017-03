Bóc gỡ đường dây bán người tâm thần làm nô lệ

Từ vụ án mới

Theo Tân Hoa xã, ngày 5-1-2011, Công an Trung Quốc đã bắt 3 nghi can chính trong vụ án bán người thiểu năng trí tuệ làm nô lệ, đồng thời gọi hỏi 6 cán bộ liên quan. Sau khi bắt Tằng Linh Toàn và vợ chồng Lý Tố Quỳnh, công an khẩn trương làm rõ số lượng người thiểu năng trí tuệ từng bị Tằng Linh Toàn bán cho các cơ sở sản xuất trong mấy năm qua. Công an cũng đã chất vấn 6 người liên quan, trong đó có nguyên Cục trưởng Cục Dân chính huyện Cừ Huyện Vương Dũng.

Những nô lệ ăn, ở và làm việc tại xí nghiệp hóa chất vật liệu xây dựng

Trước đó (30-12-2010), Huyện ủy Cừ Huyện đã cách chức Bí thư đảng ủy và Cục trưởng Cục Dân chính Vương Dũng để thuận lợi cho công tác điều tra. Vương Dũng đang bị xét hỏi về những liên quan đối với Tằng Linh Toàn bởi tên này từng được chính quyền tỉnh Tứ Xuyên khen ngợi bởi thành tích “giải quyết vấn đề người vô gia cư” ở địa phương.

Theo những điều tra ban đầu, Tằng Linh Toàn đã phối hợp với vợ chồng Lý Tố Quỳnh lập ra Trung tâm hỗ trợ và nuôi dưỡng người tàn tật, thiểu năng trí tuệ và ăn mày ở Cừ Huyện (Trung tâm phục hồi chức năng thần kinh) để tạo vỏ bọc hợp pháp trong việc thu gom người, vận chuyển ra ngoại tỉnh làm việc. Gần 5 năm trước (tháng 4-2006), Tằng Linh Toàn đã ký hợp đồng lao động với Dương Quân Nghĩa thuê 3 người thiểu năng trí tuệ làm việc. Ngày 21-12-2010, công an đã bắt Dương Quân Nghĩa và Lưu Định Minh, trưởng Trung tâm hỗ trợ và nuôi dưỡng người tàn tật, thiểu năng trí tuệ và ăn mày ở Cừ Huyện.

Theo giới truyền thông, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Huyện ủy và chính quyền Cừ Huyện đã thành lập tổ công tác liên hợp tới Tân Cương và Hà Bắc để giải cứu những người bị nạn. Nhưng sau khi đưa những người thiểu năng trí tuệ tới làm việc tại một xí nghiệp vật liệu xây dựng ở khu tự trị Tân Cương, Tằng Linh Toàn đã lấy toàn bộ số tiền lương đáng lẽ phải trả cho họ. Những người kể trên không những phải làm việc triền miên trong môi trường ô nhiễm và vệ sinh kém, mà họ còn thường xuyên bị đánh đập và sử dụng thức ăn dành cho chó. Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi nhà chức trách đóng cửa Xí nghiệp Hóa chất vật liệu xây dựng ở Tân Cương, nơi có 11 người thiểu năng trí tuệ làm việc.

Ngày 14-12-2010, công an đã bắt vợ chồng Lý Hưng Lâm, chủ xí nghiệp này. Qua khai thác, vợ chồng Lý Hưng Lâm cho biết, đã ký hợp đồng và trả tiền cho Tằng Linh Toàn (1.350 USD) sau khi nhận số người này vào làm việc. Được biết, chưa có ai trong số 11 người này được nhận tiền lương theo thỏa thuận (45 USD/tháng) cho dù có một vài người đã làm nô lệ tới 4 năm. Lý Hưng Lâm bị bắt sau khi bỏ trốn cùng 7 người tới Thành Đô, sau đó con trai hắn cũng đã bị bắt khi đang tìm cách đưa những lao động tâm thần đi trốn.

Tới những bài học kinh nghiệm

Cho tới nay công an mới làm rõ có ít nhất 70 người thiểu năng trí tuệ đã bị Tằng Linh Toàn bán vào các cơ sở sản xuất. Những nạn nhân ở trong độ tuổi từ 20 đến 50. Kể từ năm 1996, Tằng Linh Toàn đã đưa ít nhất 70 người tâm thần đi làm việc ở Bắc Kinh, Thiên Tân và nhiều thành phố khác, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Cách đây gần 4 năm (2007), Tằng Linh Toàn từng bị Công an tỉnh Hồ Nam thẩm vấn vì có liên quan đến một vụ buôn bán người vô gia cư đến một lò gạch.

Điều đáng nói là những vụ cưỡng ép người tâm thần làm nô lệ lao động khổ sai trong điều kiện khắc nghiệt không phải là hiếm ở Trung Quốc, nhưng tới nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ngày 17-7-2007, tại thành phố Thái Nguyên, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn Tây Lưu Cung Dân đã tổ chức họp báo để thông báo kết quả xét xử vụ “nô lệ lò gạch”.

Theo đó nghiêm trị những kẻ liên quan trực tiếp, đồng thời cũng nghiêm khắc xử lý những cán bộ, đảng viên có dính líu với vụ án này. Tuy không phải chủ mưu, chủ lò gạch, nhưng do đánh chết người nên “cai ngục” Triệu Diên Tân đã bị tòa tuyên án tử hình. Còn “đốc công” Hoành Đình Hán, chủ lò gạch Vương Tân Tân và những “cai ngục” khác đều bị kết án từ 3 năm tù trở lên.

Lê Cao Sơn tổng hợp (ANTĐ)