Bom nổ cuối tháng ramadan

Hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin ngày 9-8, cơ quan tình báo Ấn Độ đã thông báo cho cảnh sát thủ đô New Delhi về âm mưu tấn công khủng bố do tổ chức Lashkar-e-Taiba ở Pakistan thực hiện. Ấn Độ xem thủ lĩnh tổ chức này Hafiz Saeed là kẻ chủ mưu vụ tấn công ở Mumbai năm 2008 làm 166 người chết. Nhân dịp lễ Eid al-Fitr tại Lahore (Pakistan) ngày 9-8, Hafiz Saeed đã tuyên truyền kích động đánh bom ở Ấn Độ. Sự kiện Hafiz Saeed đi lại tự do ở Pakistan là nguyên nhân bất đồng giữa Ấn Độ và Pakistan.