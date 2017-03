Bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ là thủ phạm đánh bom

Ông khẳng định vụ đánh bom ở Bangkok có liên quan đến vụ lãnh sự quán Thái Lan ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) bị tấn công hôm 9-7 và chiến dịch trục xuất 109 tín đồ Hồi giáo người dân tộc Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc hồi tháng 7. Thái Lan mở chiến dịch trấn áp bọn buôn người sau khi phát hiện các mộ chôn tập thể của người vượt biên hồi đầu tháng 5. Do đường dây bị đứt nên bọn buôn người đánh bom trả thù.

Người phát ngôn cảnh sát cho biết sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ truy tìm nghi can Abudustar Abdulrahman. Ông không khẳng định thông tin nghi can mặc áo vàng đã đào tẩu sang Pakistan. Tối 11-9, cảnh sát khám xét căn hộ do Abdul Thawub, người Pakistan đứng ra thuê ở quận Suan Luang. Abdul Thawub là người hai lần chuyển tiền vào tài khoản của Emrah Davutoglu, người Thổ Nhĩ Kỳ, chồng của nghi can nữ Wanna Suansan.

TNL