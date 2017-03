Bốn cán bộ công an che giấu Cốc Khai Lai

Liên quan đến vụ án Cốc Khai Lai, vợ nguyên bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood, ngày 10-8, TAND trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy) tiếp tục xét xử bốn cán bộ công an che giấu hành vi phạm tội của bà Cốc Khai Lai để trục lợi.

Bốn bị cáo gồm nguyên phó giám đốc Công an Trùng Khánh Quách Duy Quốc, nguyên đội trưởng Đội Điều tra hình sự Công an Trùng Khánh Lý Dương, nguyên giám đốc Công an quận Du Bắc Vương Bằng Phi và nguyên phó giám đốc Công an quận Sa Bình Bá Vương Trí.

Phiên tòa kết thúc cùng ngày. Tại cuộc họp báo sau đó, Phó Chánh án Đường Nghĩa Can thông báo bốn bị cáo đã thừa nhận tội trạng nhưng không giải thích tại sao các bị cáo bao che cho bà Cốc Khai Lai.

Ngày 10-8, báo chí quốc tế dẫn nguồn tin từ những người dự phiên xử bà Cốc Khai Lai hé lộ một số tình tiết.

Cảnh sát kiểm soát an ninh gắt gao bên ngoài TAND trung cấp TP Hợp Phì (tỉnh An Huy) ngày 10-8. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo WashingtonPost cho biết trước tòa, bị cáo Cốc Khai Lai nói bà sẵn sàng chịu hình phạt và xin giảm án cho đồng phạm Trương Hiểu Quân. Theo báo, chứng cứ trình bày tại tòa gồm một bản sao thư điện tử của nạn nhân Neil Heywood bằng tiếng Anh gửi cho Bạc Qua Qua, con trai bà Cốc Khai Lai.

Thư gửi ngày 10-11-2011, tức ba ngày trước án mạng. Trong thư, ông Neil Heywood tức giận về một vụ mua bán bất động sản bất thành và yêu cầu Bạc Qua Qua, người giới thiệu thương vụ này, trả cho ông 10% hoa hồng (13 triệu bảng Anh) như cam kết. Ông hăm dọa nếu không trả tiền thì Bạc Qua Qua sẽ tiêu.

Báo ghi nhận khi biết thông tin này, bà Cốc Khai Lai đã sai một cán bộ lãnh đạo địa phương tìm mua thuốc diệt chuột để đầu độc Neil Heywood. Người bán thuốc diệt chuột đã bị bắt giữ.

Liên quan đến các lời khai tại tòa, nguồn tin cho báo Washington Post biết một ngày sau khi đầu độc Neil Heywood, bà Cốc Khai Lai đến gặp Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân thú nhận hành vi giết người nhưng không biết Vương Lập Quân đã bí mật ghi âm.

Ngoài băng ghi âm, Vương Lập Quân còn lưu giữ mẫu máu tim nạn nhân và đã chỉ đạo phòng xét nghiệm của cảnh sát địa phương thử mẫu máu hai lần để tìm dấu vết chất độc nhưng kết quả âm tính.

Trong khi đó, nhân viên cơ quan giám định pháp y của Bộ Công an là nhân chứng duy nhất có mặt tại tòa xác nhận trong máu có chất độc xyanua.

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Cốc Khai Lai và đồng phạm Trương Hiểu Quân đã nêu các giả thiết khác như Neil Heywood chết do nhồi máu cơ tim hoặc bị người khác sát hại. Đại diện gia đình nạn nhân đã yêu cầu tòa phạt tù thích đáng hai bị cáo và buộc bồi thường dân sự.

Hãng tin BBC dẫn thông tin đăng trên mạng xã hội của một người tên Triệu Tương Sát tham dự phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai cho biết theo thông tin tại tòa, ban đầu bà Cốc Khai Lai muốn thủ tiêu Neil Heywood bằng cách dụ ông này đến Trùng Khánh rồi báo công an bắt về tội buôn lậu ma túy. Bà suy đoán chắc chắn Neil Heywood sẽ kháng cự và công an sẽ bắn ông chết. Để ngụy tạo chứng cứ, bà lén bỏ ma túy trong phòng khách sạn của Neil Heywood. Vương Lập Quân có liên quan đến kế hoạch này nhưng sau đó rút lui. Chiều 13-11-2011, Cốc Khai Lai trao đổi với Vương Lập Quân về kế hoạch thủ tiêu mới bằng thuốc độc xyanua. Ngày 15-11-2011, nhân viên khách sạn phát hiện Neil Heywood đã chết.

LÊ LINH