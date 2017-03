Bọn đầu sỏ IS đã nhanh chân tháo chạy khỏi TP Mosul

Hôm trước đó, ông đã ra tận bộ chỉ huy chiến dịch ở mặt trận tiền phương để thị sát chiến dịch hành quân.

Rạng sáng 20-10, các đơn vị quân đội Iraq và lực lượng dân quân người Kurd với sự yểm trợ của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu đã mở các cuộc tấn công riêng rẽ nhằm đánh chiếm các ngôi làng ở xung quanh Mosul. Reuters ghi nhận từ 6 giờ sáng, các dàn pháo nhiều nòng và pháo binh (ảnh) bắt đầu nổ súng tấn công các vị trí của IS cách Mosul khoảng 20 km.

Bộ chỉ huy lực lượng người Kurd phát thông cáo cho biết mục đích tấn công là tiêu diệt các ổ kháng cự xung quanh Mosul và đánh chiếm các khu vực chiến lược chứ chiến dịch tấn công thực sự chưa bắt đầu. Giao tranh ác liệt diễn ra ở khu vực Nineveh chạy dài ở đông và đông bắc TP.

Tại mặt trận phía đông, nhiều xe Humvee của lực lượng chống khủng bố Iraq đang vận động tấn công vào thị trấn Bartella. Ở mặt trận phía bắc, lực lượng dân quân người Kurd đã bắn hạ một máy bay không người lái của IS có sải cánh dài 1-2 m. Không rõ máy bay có mang chất nổ hay chỉ làm nhiệm vụ trinh sát.

Tướng Gary Volesky thuộc bộ chỉ huy liên minh quốc tế chống IS cho biết bọn cầm đầu IS đã tháo chạy khỏi Mosul và hiện nay chỉ còn các tay súng IS nước ngoài ở lại cố thủ bên trong TP.

Trả lời hãng tin AFP qua điện thoại, nhiều người dân trong TP Mosul cho biết bên trong TP không còn mua bán gì nữa, nhiều gia đình bắt đầu thiếu thốn nhu yếu phẩm và xem như Mosul đã bị chia cắt với bên ngoài. Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Stephen O’Brien ghi nhận hiện thời hoạt động quân sự chỉ tập trung tại các khu vực ít dân nên chưa xảy ra tình trạng người dân tản cư ồ ạt.

Từ đầu chiến dịch tái chiếm Mosul vào ngày 17-10, đến nay chỉ có vài chục gia đình tản cư khỏi Mosul trong khi số dân trong TP ước tính lên đến 1,5 triệu người. Trong khi đó nhiều người dân ở khu vực xung quanh Mosul đã tản cư đến các nơi an toàn, thậm chí chạy sang Syria đang có chiến tranh. Tổ chức Save the Children cho biết trong 10 ngày qua đã có 5.000 người dân Iraq đến một trại tị nạn ở Al-Hol (Syria) cách biên giới Iraq vài cây số.