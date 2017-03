Bọn hải tặc cướp tàu dầu Malaysia trốn trên đảo Thổ Chu?

Ông cho biết lúc 6 giờ 30 ngày 19-6, tám nghi can người Indonesia được phát hiện trên đảo Thổ Chu. Tám nghi can khai bị chìm tàu nên phải dạt vào đảo. Ông cho biết quá trình xác minh đang được thực hiện để xem tám nghi can này có phải hải tặc hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein thông báo cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra về tám nghi can này.

Trước đó, đêm 18-6, tám tên hải tặc đánh cướp tàu Orkim Harmony đã lợi dụng đêm tối lấy một canô cứu nạn trốn khỏi tàu. Tàu bị mất tích hồi tuần trước. Sau đó hải quân Malaysia đã phát hiện tàu trong vùng biển Campuchia nên bám theo tàu và kêu gọi bọn hải tặc trên tàu đầu hàng. Đô đốc Abdul Aziz Jaafar không cung cấp chi tiết cách thức bọn hải tặc đào thoát. thuyền trưởng tàu chở dầu không thông báo ngay thông tin bọn hải tặc đã đào tẩu nên công tác truy tìm bị chậm mất năm tiếng. 22 thuyền viên trên tàu Orkim Harmony đều an toàn. Chỉ có một người bị thương do đạn bắn vào đùi.

Văn phòng Hàng hải Quốc tế đã cảnh báo vùng biển Đông Nam Á đang là điểm nóng của hải tặc. Mục tiêu chủ yếu vẫn là tàu chở xăng dầu. Trong ba tháng đầu năm đã xảy ra 38 vụ hải tặc ở vùng biển này trong 54 vụ trên thế giới.

D.THẢO