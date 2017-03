Bốn ngõ cụt trong nội chiến Syria

10 thời điểm then chốt trong nội chiến Syria - 15-3-2011: Phe đối lập tổ chức biểu tình theo kiểu mùa xuân Ả Rập. Chính quyền Syria trấn áp. Nội chiến bùng nổ. - 7-2011 và 9-2011: Quân đội Tự do Syria (phe nổi dậy dân sự và quân đào ngũ) và Hội đồng Quốc gia Syria (cơ quan đấu tranh chính trị của phe đối lập) ra đời. - 7-2012: Quân đội Tự do Syria đánh Damascus và Aleppo. - 30-4-2013: Hezbollah ở Lebanon thừa nhận đưa quân ủng hộ chính phủ Syria. Vệ binh Cách mạng Iran cũng ủng hộ chính phủ Syria. - 21-8-2013: Quân đội Syria bị cáo buộc sử dụng chất độc hóa học. Tháng 9-2013, Hội đồng Bảo an ra Nghị quyết 2118 buộc Syria tiêu hủy kho hóa học. - 1-2014: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (đã xuất hiện một năm nay) mở chiến dịch tấn công các phe nổi dậy khác để chiếm lãnh thổ. -1-2-2014: Hội nghị Genève II về hòa bình giữa chính phủ Syria và phe nổi dậy kết thúc ngày 15-2-2014 trong thất bại. - Mùa hè năm 2014: Từ Syria, Nhà nước Hồi giáo tấn công Iraq và tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. - 9-2014: Mỹ và liên minh mở rộng phạm vi ném bom chống Nhà nước Hồi giáo từ Iraq sang Syria. - 1-2-2015: Sau hơn bốn tháng giao tranh, lực lượng người Kurd ở Syria tái chiếm Kobani và tiến quân về Raqqa, căn cứ của Nhà nước Hồi giáo.