Bốn trọng điểm bảo vệ trường học

Một ngày sau khi Bộ Giáo dục Trung Quốc ra thông báo khẩn về bảo vệ an toàn cho giáo viên và học sinh, ngày 2-5, Bộ Công an đã triệu tập hội nghị trực tuyến khẩn cấp và ban hành thông báo khẩn yêu cầu công an toàn quốc tăng cường bảo vệ trường học sau khi các vụ thảm sát tại trường học liên tiếp xảy ra.

Bộ đã chỉ đạo bốn công tác trọng điểm. Một, tấn công hoạt động tội phạm xâm hại giáo viên và học sinh. Đối với các vụ án đã phát sinh phải phá án nhanh trong thời hạn cụ thể; nhanh chóng bắt giữ nghi phạm và thủ phạm bỏ trốn. Chủ động thương lượng với các cơ quan kiểm sát và tòa án để thực hiện phương châm “bắt nhanh, khởi tố nhanh, xét xử nhanh, kết án nhanh”. Hai, tăng cường công tác đề phòng. Công an địa phương phối hợp với ban ngành giáo dục lập mạng lưới giám sát và kiểm tra nguy cơ tiềm ẩn trong trường học. Bố trí tuần tra, nhất là giờ cao điểm đi học và tan học, chú ý các tụ điểm trị an phức tạp quanh trường học. Hỗ trợ nhà trường cơ chế giám sát ra vào trường, lắp máy ghi hình và hệ thống báo động. Tuyên truyền ý thức tự bảo vệ bản thân cho học sinh. Ba, chỉnh đốn trật tự trị an trường học và khu vực dân cư quanh trường học. Siết chặt quản lý các khu vực phức tạp như dân ngoại tỉnh, nhà cho thuê, nhà nghỉ, quán Internet, nơi vui chơi giải trí…; đồng thời nghiêm cấm các hành vi xã hội tiêu cực như kinh doanh trái phép, xây dựng trái phép, mại dâm, đánh bạc, chích hút quanh trường học. Bốn, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp xã hội và quản lý các hàng hóa nguy hiểm quanh trường học. HOÀNG HẠNH (Theo Nhân dân nhật báo)