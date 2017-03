Boston: Cuộc khủng bố có mùi Al Qaeda

Ngày 15-4: Hai quả bom nổ cách nhau 12 giây gần đích đến của cuộc chạy đua marathon ở Boston (bang Massachusetts của Mỹ). Ba người chết, 183 người bị thương. Ngày 16-4: FBItìm thấy các mảnh vỡ nồi áp suất, đinh, vòng bi thép tại hiện trường vụ đánh bom. Ngày 18-4: Tổng thống Obama đến Boston dự lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom. FBI công bố hình ảnh hai tên nghi can Tamerlan Tsarnaev và Dzhokhar Tsarnaev, đồng thời kêu gọi người dân giúp đỡ truy tìm. Ngày 19-4: Tên Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi bị bắn chết. Cảnh sát mở cuộc săn lùng, cuối cùng bắt được tên Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi. ________________________________________________ Vài phút sau khi cảnh sát thông báo đã bắt được nghi can khủng bố Dzhokhar Tsarnaev, Tổng thống Obama đã phát biểu tại một cuộc họp báo ngắn tại Nhà Trắng (ảnh). Đầu tiên ông nói: “Đêm nay, đất nước của chúng ta mang ơn những người ở Boston và bang Massachusetts”. Tổng thống Obama chủ trì cuộc họp tại Phòng Tình huống. Sau khi khen ngợi lực lượng cảnh sát, Tổng thống Obama ghi nhận còn nhiều vấn đề cần phải điều tra làm rõ. Ông nói: “Tại sao hai thanh niên trẻ tuổi này đã lớn lên và học hành tại đây, giữa các thành phố và đất nước chúng ta mà lại phạm tội ác tày đình như vậy?”. Ông đặt ra nhiều câu hỏi như làm thế nào chúng lên kế hoạch và thực hiện âm mưu tấn công, chúng có nhận được trợ giúp của ai không. Ông nói gia đình các nạn nhân chết trong vụ đánh bom ở Boston và những người bị thương xứng đáng được biết câu trả lời. Ông kêu gọi người dân nên cẩn thận và khoan dung, đừng vội đưa ra quy kết nhằm cảnh báo những người định đưa cộng đồng dân tộc Chechnya ở Mỹ trở thành vật bung xung chửi bới. Trong ngày 19-4, Tổng thống Obama cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin để cảm ơn Nga đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong công tác chống khủng bố sau khi xảy ra vụ đánh bom ở Boston. Ngày 19-4, tại Phòng Tình huống trong Nhà Trắng, Tổng thống Obama theo dõi diễn biến cuộc săn lùng ở Boston cùng với Giám đốc FBI Robert Mueller, Cố vấn về an ninh nội địa chống khủng bố Lisa Monaco, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, Cố vấn an ninh quốc gia Tony Blinken và Phó Tổng thống Joe Biden.