Bức xúc vì doanh nghiệp xích gấu đi quảng bá bất động sản

Trên cổ bầy gấu con có treo những tấm bảng in dòng chữ: “Thị trường bất động sản không phải “thị trường gấu” (đang tuột dốc - ND). Chúng tôi tự tin vào thị trường bất động sản”.



Trong hệ thống thuật ngữ chứng khoán, “thị trường gấu” và “thị trường bò” là các thuật ngữ lần lượt biểu hiện cho sự sụt giảm và sự tăng trưởng của thị trường.





Kế hoạch quảng bá bị dư luận lên án là “tối kiến” và độc ác. Hình ảnh loài vật có tên trong sách đỏ bị xích lại và kéo đi khắp các con phố đã gây ra phản ứng ngược, đặc biệt là trong cộng đồng mạng.

Nhiều người thắc mắc làm thế nào mà doanh nghiệp có được bầy gấu con, số khác thì phẫn nộ và lên án hành động, rằng không biết các nhà hoạch định chiến dịch đã nghĩ gì khi nảy ra “tối kiến” kể trên.

Ngược lại, cuối tuần qua, một doanh nghiệp bất động sản ở Thâm Quyến đã kiếm được 6 tỉ nhân dân tệ chỉ trong sáu giờ đồng hồ, tất nhiên là không dùng bất cứ hành vi ngược đãi động vật nào.





Các cô gái mặc trang phục truyền thống dắt theo bầy gấu con tuần hành trên phố

Những hợp đồng ngoại hạng ở các thành phố lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh khiến người ta nghi ngờ về bong bóng bất động sản.