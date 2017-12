Bước đi kế tiếp của Nga ở chiến trường Syria

Tướng Nga cáo buộc Mỹ huấn luyện khủng bố Dẫn dữ liệu từ các hình ảnh vệ tinh và thông tin trinh sát mà Nga thu thập được, tướng Gerasimov cáo buộc Mỹ đang huấn luyện khủng bố tại căn cứ gần thị trấn al-Tanf (phía Nam Syria). Ông cho biết Mỹ cũng đang sử dụng một trại tị nạn ở gần thị trấn al-Shaddadah (phía Đông Bắc Syria) để huấn luyện các nhóm phiến quân, trong đó có tàn dư IS tháo chạy khỏi Raqqa. Kênh RT dẫn lại thông tin của ông Gerasimov cho biết hiện có khoảng 350 phần tử IS ở al-Tanf và 750 phần tử IS ở al-Shaddadah. Căn cứ Mỹ tại Al-Tanf đã bị quân đội Syria phong tỏa hoàn toàn. ___________________________ Theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga - Thượng tướng Valery Gerasimov, căn cứ quân sự của Mỹ tại thị trấn al-Tanf đã bị quân chính phủ Syria phong tỏa hoàn toàn vì nghi có hoạt động huấn luyện khủng bố.