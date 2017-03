Các khu du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị IS tấn công

Thông tin này được công bố sau khi Israel cảnh báo công dân Israel nên rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ ngay khi có thể. Chín ngày trước, vào ngày 19-3, ba công dân Israel đã thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Sky News dẫn nguồn tin tình báo cho biết bọn IS đang âm mưu tấn công giáo đường Do Thái Neve Shalom, nơi được dùng làm trường học và trung tâm cộng đồng của người Israel ở phố Beyoglu (Istanbul). Nơi đây đã từng hứng chịu hai vụ chết người, gồm một vụ nổ súng năm 1986 và một vụ đánh bom năm 2003.

Nguồn tin cho biết mối đe dọa sắp xảy ra và có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể trong 24 giờ tới hoặc vài ngày tới. Nguồn tin nói tin tình báo này có liên quan tới việc bắt giữ một nhóm IS, trong đó có tên đánh bom tự sát tại Gaziantep (miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tuần trước.





Cuối tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã cảnh báo khả năng IS tấn công các giáo dân Công giáo và tín đồ Do Thái trong lễ Phục sinh. Trước nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, Israel đã tăng mức báo động từ cấp ba (mối đe dọa cơ bản) lên cấp hai (mối đe dọa lớn).

Báo The Times of Israel đưa tin văn phòng thủ tướng Israel nhấn mạnh các cơ sở IS ở Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tiếp tục vụ tấn công vào các mục tiêu du lịch trên toàn Thổ Nhĩ Kỳ, kể cả các du khách Israel. Thông báo nhấn mạnh công dân Israel phải rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ càng sớm càng tốt. Dù quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ khá lạnh nhạt nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một địa điểm du lịch phổ biến với người Israel.