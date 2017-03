Các nhà máy may ở Phnom Penh hoạt động trở lại

Các công nhân đã đi làm nhưng các cửa hàng ở khu vực này vẫn đóng cửa do lo ngại tình hình an ninh.

Báo Cambodia Herald (Campuchia) cho biết theo số liệu cập nhật, số thương vong trong vụ đụng độ lên đến năm người chết và 37 người bị thương. Trong khi đó, tòa án TP Phnom Penh đã ra lệnh triệu tập Chủ tịch Liên hiệp Các công đoàn Campuchia Rong Chhun trình diện tại tòa vào ngày 14-1 để thẩm vấn về vai trò của ông trong việc kích động công nhân may mặc biểu tình.

Cùng ngày, cảnh sát Phnom Penh đã bắt giữ năm phụ nữ khi họ chuẩn bị tuần hành trước đại sứ quán Pháp ở Phnom Penh để kêu gọi Pháp can thiệp chính quyền phóng thích 23 người biểu tình bị bắt giữ trong các vụ đụng độ với cảnh sát và công nhân may mặc ở Phnom Penh hôm 2 và 3-1.

Trong ngày 6-1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp đã ra tuyên bố kêu gọi các đảng phái ở Campuchia nhanh chóng nối lại đàm phán để chấm dứt khủng hoảng chính trị. Tuyên bố cho biết Pháp lên án bạo lực dẫn đến thương vong trong đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình quá khích tại nhà máy may mặc Yakjin ở ngoại ô Phnom Penh hôm 3-1. Tuyên bố ghi nhận Pháp đang theo dõi chặt chẽ tình hình Campuchia và khẳng định cam kết bảo vệ quyền tự do biểu tình hòa bình.

Cùng ngày, Chủ tịch Công đoàn công nhân tự do Campuchia Chea Mony đã ra thông báo cho biết ông sẽ không dự cuộc họp do Bộ Lao động triệu tập vào ngày 8-1 để thảo luận về lương bổng của công nhân may mặc. Thông báo kêu gọi Bộ Lao động và Hiệp hội Doanh nghiệp may mặc Campuchia cho phép công nhân đình công mà không trừ lương.

LÊ LINH