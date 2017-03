Các nước cảnh giác sau vụ thảm sát ở Na Uy

Cơ quan an ninh Phần Lan cũng tăng cường giám sát mạng Internet và chú ý cả thông tin nhỏ nhặt có thể dẫn đến tấn công khủng bố.

Hôm 25-7, Giám đốc Cục An ninh cảnh sát Na Uy Janne Kristiansen cho biết từ tháng 3, cảnh sát nhận được một danh sách có 50-60 tên đáng lưu ý, trong đó nghi can Anders Behring Breivik được lưu ý vì đã mua hóa chất từ một công ty ở Ba Lan. Tuy nhiên, Cục không chú ý vì thấy số tiền mua hóa chất quá nhỏ, chỉ 120 krone (450.000 đồng VN).

Quỹ Expo ở Thụy Điển (chuyên giám sát các nhóm cực hữu) cho biết nghi can Anders Behring Breivik là thành viên một diễn đàn phát xít mới của Thụy Điển trên mạng. Trong khi đó, báo The Guardian (Anh) cho biết theo yêu cầu của Tổ chức cảnh sát châu Âu, cảnh sát Anh đã tăng cường điều tra về quan hệ giữa Anders Behring Breivik với các nhóm cực hữu ở Anh. Trong tuyên ngôn công bố, nghi can có nêu tên một người Anh mang biệt danh Richard có thể là sư phụ của y và năm 2002 y có gặp một nhóm Hiệp sĩ dòng Đền.

Đài Truyền hình TV2 của Hungary cho biết Anders Behring Breivik đã gửi thư điện tử cho khoảng 10 tổ chức cực đoan ở châu Âu, trong đó có tổ chức thanh niên cực hữu Phong trào thanh niên 64 thành phố ở Hungary. Thư chỉ tóm tắt quan điểm chính trị và tuyên ngôn dài 1.518 trang kêu gọi thanh lọc châu Âu.

