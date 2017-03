Các nước phản đối hộ chiếu Trung Quốc in “đường lưỡi bò”

Ông nghi ngờ quyết định cho in “đường lưỡi bò” vào hộ chiếu mới có thể được quyết định ở cấp bộ trưởng chứ không phải ở cấp cao hơn.

Báo India Express (Ấn Độ) nhận định Ấn Độ và TQ một lần nữa lại gặp rắc rối vì TQ in bản đồ thể hiện chủ quyền bang Arunachal Pradesh và khu vực Aksai Chin lên hộ chiếu mới. Báo cho biết TQ chỉ mới in bản đồ lên hộ chiếu phổ thông chứ chưa in lên hộ chiếu của quan chức hoặc nhà ngoại giao. Hiện thời Ấn Độ giải quyết bằng cách đóng dấu thị thực có ảnh bản đồ chủ quyền của Ấn Độ lên visa.

Báo Manila (Philippines) đưa tin Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi công hàm cho Đại sứ quán TQ tại Manila kịch liệt phản đối, tuy nhiên quá trình xử lý visa vẫn diễn ra bình thường. Ông Teddy Casino đại diện đảng cánh tả tuyên bố hành động của TQ là gây hấn, ảnh hưởng đến hòa bình và kêu gọi TQ ngừng ngay các hành động này. Ông Walden Bello thuộc đảng Akbayan kêu gọi chính phủ từ chối cấp visa cho công dân TQ mang hộ chiếu mới và kêu gọi Tổng thống Aquino III nộp đơn phản đối lên LHQ và ASEAN.

Báo Taipei Times (lãnh thổ Đài Loan) cho biết người phát ngôn văn phòng người đứng đầu Đài Loan Mã Anh Cửu khẳng định hai địa điểm in trên hộ chiếu mới của TQ thuộc thẩm quyền của Đài Loan và Đài Loan hy vọng TQ không đưa ra hành động phá vỡ tình hình ổn định tại eo biển Đài Loan. Đảng Dân chủ tiến bộ tuyên bố nếu Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục làm ngơ trước việc này thì đảng sẽ đề xuất cắt ngân sách.

Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan đã ra tuyên bố nhấn mạnh động thái của TQ đã làm tổn hại đến sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên bờ eo biển Đài Loan. Tuyên bố khẳng định: “TQ đã phớt lờ sự thật và châm ngòi tranh chấp thông qua việc in lãnh thổ của chúng tôi lên hộ chiếu”.

Đài VOA (Mỹ) dẫn lời chuyên gia John Blaxland (Trung tâm nghiên cứu quốc phòng và chiến lược thuộc Đại học Quốc gia Úc) nhận định động thái của TQ khá khôn ngoan và đây là một phần của trò chơi lâu dài mà thế hệ lãnh đạo mới của TQ sẽ thực hiện trong vòng 10 năm tới. GS Carl Thayer ở Đại học New South Wales (Úc) ghi nhận hộ chiếu mới của TQ chỉ có vai trò là diễn viên đóng thế về chính trị.

DUY KHANG - THIÊN ÂN