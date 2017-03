Cái chết bí ẩn của nguyên cố vấn Tổng thống Mỹ

Hãng thông tấn The European Union Times (EU Times) ngày 6/1/2011 đưa tin, Tình báo Nga đã trình lên Thủ tướng Putin một bản báo cáo đặc biệt, trong đó chỉ rõ cái chết bí ẩn của nguyên cố vấn cho hai đời Tổng thống Mỹ (Ronald Reagan và George Bush cha), trung tá về hưu John Wheeler.

John Wheeter, nguyên cố vấn cho hai đời Tổng thống Mỹ

Cũng theo nguồn tin này, thi thể của Wheeler đã được tìm thấy vào ngày 31/12/2010 tại bãi rác của thành phố Wilmington thuộc bang Delaware, Mỹ.

Các nhân viên Tình báo Nga cho rằng, sở dĩ ông Wheeter bị sát hại là do ông này có ý định tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng hàng loạt con chim sáo đen chết vào dịp đầu năm mới ở bang Arkansas.

Không chỉ có vậy, trong bản báo cáo đặc biệt gửi Thủ tướng, Tình báo Nga còn khẳng định, việc vận chuyển vũ khí hóa học và thử nghiệm quân sự chính là nguyên nhân dẫn đến hàng trăm nghìn con chim sáo đen chết hàng loạt ở Mỹ.

Máy bay vận tải quân sự tiếp dầu chở phosgene tới Afghanistan

Chính khí phosgene là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt chim sáo đen chết. Chính loại khí độc này cũng đã từng được sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.



Tuy nhiên, hiện nay, khí độc này đã hoàn toàn bị nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ dưới mọi hình thức.

Mặc dù vậy, theo thông tin từ Tình báo Nga, sau chiến dịch quân sự ở Iraq, một số lượng lớn chất phosgene với số lượng 63.000 tấn vẫn được quân đội Mỹ cất giữ bí mật.

Vào mùa hè năm 2010 giữa Nga và Mỹ đã xảy ra vụ scandal không mấy ai biết. Khi đó, Nga đã buộc tội Mỹ tàng chữ, cất giấu chất độc phosgene lấy từ Iraq trong các năm từ 2003-2008.

Chim chết hàng loạt ở Mỹ là do trúng khí phosgene

Chất độc này đã được cất giữ tại thành phố Pine Bluff, nơi được coi là “kho vũ khí của Mỹ” và cũng là kho vũ khí hóa học lớn nhất của nước này. Đến tháng 9/2010 Mỹ đã mang một phần số chất độc này đi chôn ở khu vực thuộc địa phận của bang Arkasas tại 500 điểm khác nhau.

Một phần chất độc phosgene còn lại đã được chuyển tới Afghanistan để hỗ trợ cho các lực lượng đang hoạt động ở các vùng núi cao, khó tiếp cận với các tay súng Taliban.

Tuy nhiên, chính quyết định này lại đưa đến một thảm họa sinh thái cho chính nước Mỹ. Chất độc phosgene được chuyển tới Afghanistan bằng máy bay vận tải quân sự tiếp dầu trên không Boeing KC-767.

Máy bay cất cánh từ sân bay ở Little Rock nhưng thật không may, chỉ vài phút sau khi cất cánh toàn bộ chất độc phosgene đã bị dải vào khí quyển do hệ thống máy tính trên khoang bị hỏng.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt của loài chim sáo đen.

Theo Hữu Kỷ - Nhật Minh (VTC News/News)