Cái chết bí ẩn của nhân vật số 2 trong FBI

Đối với cái chết bất ngờ của John ơ’eil có lẽ Jerôme Hauer, người "bạn" của ông, có một phần trách nhiệm.

Sau vụ tấn công khủng bố tàu USS Cole của Mỹ ngày 12/10/2000, John O'Neil liền bay đến Cộng hòa Yemen. John O'Neil tố cáo các nhà ngoại giao Mỹ đã cản trở công việc điều tra của ông, do họ chỉ quan tâm đến việc thu xếp mối quan hệ đến chế độ Yemen. Đó là Barbara Bodine, nữ đại sứ Mỹ ở Yemen, người đã ra lệnh ngưng cấp các visa cho nhóm điều tra biệt phái FBI của John O'Neil. Bực tức, O'Neil rời FBI trong tháng 8/2001 và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách an ninh ở Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) vào ít ngày trước khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng ngày 11/9/2001.

Nhưng trước khi nói đến cái chết bí ẩn của John O'Neil, chúng ta sẽ đề cập đến một nhân vật khác tên là Jerôme Hauer, người dường như có liên quan mật thiết đến số phận bi kịch của John O'Neil. Vào ngày định mệnh 11/9/2001, Hauer đang giữ chức Tổng giám đốc của Kroll Associates, công ty phụ trách an ninh cho tòa tháp đôi WTC, đồng thời cũng là cố vấn an ninh cho Viện Y tế quốc gia (NIH) - cơ quan của Bộ Y tế và Dịch vụ cá nhân của Mỹ.

John O'neil (1952 - 2001)

Vào ngày 11/9, Hauer đọc báo cáo trên truyền hình quốc gia Mỹ với tư cách là chuyên gia chống khủng bố (và cũng là chuyên gia về kỹ thuật phá sập những cao ốc) và người có kiến thức chuyên môn về chiến tranh sinh học. Vào lúc xảy ra sự kiện xuất hiện những bức thư chứa thứ chất bột màu trắng bí ẩn sau vụ 11/9, chính Hauer là người khuyên Nhà Trắng sử dụng Cipro, loại thuốc chống bệnh than (anthrax). Những lời khuyên của Hauer dành cho chính quyền Mỹ không được tuyên bố công khai ngay lập tức.

Hauer làm việc cho Cơ quan Xử lý những tình huống khẩn cấp của thành phố New York (OEM) năm 1998 và nhanh chóng nhận được tài trợ từ thị trưởng Rudy Giuliani để nghiên cứu virus sông Nil. Nhưng có một sự trùng hợp kỳ lạ là sau đó virus xuất hiện trong thành phố New York và chính Hauer tiến hành chiến dịch xử lý giải độc. Có phải Hauer có được chỗ đứng trong NIH để xử lý bệnh than?

Bào tử bệnh than được sử dụng trong những cuộc tấn công bệnh than này được xác định có gốc AMES, tức là chúng xuất phát từ Viện Nghiên cứu y khoa về các bệnh nhiễm trùng của quân đội Mỹ (USAMRIID) ở căn cứ Fort Detrck, Maryland. Jerôme Hauer sở hữu những thông tin chính xác để truy tìm nguồn gốc của bệnh than, và ông đã nhận được bản danh sách các nghi can tiềm tàng, nhất là những nhà khoa học làm việc cho USAMRIID. Tuy nhiên, phản ứng duy nhất trước những cuộc tấn công bệnh than là chiến dịch hướng mọi nghi ngờ của công chúng về phía Al-Qaeda hay một mạng lưới cảm tình cực đoan ở Mỹ.

Có phải Hauer đã che giấu một ai đó có tên trong danh sách những nhà khoa học nghiên cứu bệnh than? Ví dụ như Steohen Hatfill, nhà khoa học của USAMRIID và bị coi là một trong những nghi phạm chính trong vụ án bệnh than. Stephen Hatfill cũng có cơ hội làm việc chung với Hauer ở Nghiệp đoàn quốc tế về những ứng dụng khoa học thuộc Trung tâm Công nghệ và Phân tích chống khủng bố của Mỹ.

Jerôme Hauer (trái) và thị trưởng New York Giulian

Tháng 9/2001, ngoài công việc ở NIH, Jerôme Hauer còn là Tổng giám đốc Kroll Associates, công ty nổi tiếng cung cấp những dịch vụ cho quân đội và chính quyền Mỹ. Trong thập niên 80 thế kỷ trước, Kroll được gán biệt danh là "CIA ở Wall Street" do tiêu chuẩn chọn nhân viên và tính chất công việc của công ty. Kroll được giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho WTC sau khi tòa tháp đôi bị tấn công khủng bố năm 1993.

Trở lại với John O'Neil, có thể nói ông là chuyên gia về Osama bin Laden, cùng làm việc với chuyên gia chống khủng bố Charles Brisard và Alain Marsaud, chính khách và cựu thẩm phán chống khủng bố của Pháp trong tháng 8/2001. Được coi là chuyên gia nổi tiếng thế giới về chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo, John O'Neil làm việc trong văn phòng mới ở tầng thứ 34 trong tòa tháp phía nam của WTC vào buổi sáng ngày định mệnh 11/9. Ông chết khi tòa nhà đổ sập vào lúc 9h59' và sau đó lính cứu hỏa và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Xác của John O'Neil được xác định trong đống đổ nát WTC vào ngày 22/9 bởi chính người đã đề bạt ông vào làm việc trong tòa tháp đôi - Jerôme Hauer. Sau đó Hauer nói gia đình của John O'Neil không nên nhìn xác của nạn nhân. Tại sao Jerôme Hauer nhận diện thi thể của O'Neil thay cho gia đình của ông? Cho đến nay câu hỏi lớn này vẫn còn chưa có lời giải đáp. Tất cả vẫn nằm trong bí ẩn. Có lẽ vụ tấn công WTC là cơ hội để loại bỏ John O'Neil, một người biết quá nhiều chuyện liên quan đến an ninh quốc gia?

Diên San tổng hợp (ANTG)