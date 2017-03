Cấm tiêu thụ bảy loại trà

Nông dân Trung Quốc thường phun thuốc trừ sâu Kelthane khi lá chè còn non để diệt sâu bọ. Do sử dụng không hợp lý hoặc thời gian cách ly an toàn sau khi phun thuốc chưa hết đã hái lá nên thuốc trừ sâu lưu lại trong lá vượt quá tiêu chuẩn. Trong các loại trà bị cấm còn phát hiện có các nguyên tố đất hiếm lưu lại trong lá vượt tiêu chuẩn.

HOÀNG HẠNH