Campuchia: Biểu tình thành đụng độ bạo lực đẫm máu

Lực lượng an ninh giải tán người biểu tình tại Phnom Penh ngày 2/1. (Nguồn: THX-TTXVN)

Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ xung đột bạo lực giữa lực lượng an ninh và công nhân dệt may biểu tình đòi tăng lương.Theo các nhân chứng, 3 trong số 4 người biểu tình đã thiệt mạng khi lực lượng an ninh được vũ trang bắn vào những người biểu tình ném đá, chai lọ và bom xăng bên ngoài một nhà máy ở thủ đô Phnom Penh. Những người biểu tình này nằm trong số 350.000 công nhân đình công đòi tăng lương.Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng quân cảnh Kheng Tito cho biết chỉ có một người thiệt mạng và vài người bị thương.

Người phát ngôn này nhấn mạnh: "Hiện chúng tôi đã kiểm soát được tình hình".

Theo Vietnam+