Campuchia điều tra âm mưu đảo chính chống Thủ tướng Hun Sen

Theo tờ Cambodia Daily, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Chhum Socheat hôm 19-7 nói rằng quân đội đang điều tra một âm mưu đảo chính dựa trên đoạn video ghi hình một người đàn ông tuyên bố kế hoạch đảo chính chống lại Thủ tướng Hun Sen.

Ngoài ra, còn xuất hiện video cho thấy quân đội Campuchia đang di chuyển một số xe tăng bố trí ở gần biên giới Thái Lan gần Phnom Penh để "sửa chữa."

Tướng Sucheat cho hay đoạn video trên được đăng tải trên YouTube và trên Facebook hôm 17-7 cho thấy người đàn ông trong video tự xưng là “Siem Reap Angkor".



Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: Metro

“Hoạt động này rất điên rồ, lực lượng vũ trang chúng tôi đang tìm kiếm người muốn đảo chính chống lại chính quyền hợp pháp này. Chúng tôi sẽ không cho phép xảy ra một cuộc đảo chính nào ở Campuchia. Đây là một hành động điên rồ chúng tôi không thể nào tha thứ” - Tướng Socheat nói.



Người đàn ông trong video nói rằng "đơn vị ở khu vực Tây Nam thông báo đến tất cả đơn vị và các bộ, ngành ở khắp cả nước nhanh chóng chuẩn bị để đối địch chế độ do đảng CPP (Đảng Nhân dân Campuchia) của ông Hun Sen lãnh đạo."

Người này còn hô hào “giải phóng quốc gia khỏi chế độ độc tài của ông Hun Sen”.

Đoạn video dài khoảng bốn phút đã cáo buộc "ông Hun Sen vi phạm nhân quyền trong suốt 31 năm cầm quyền" là coi đó là lý do để thực hiện một cuộc đảo chính quân sự.



Tướng Socheat nói rằng quân đội đã bắt đầu điều tra người đàn ông không rõ danh tính trong video.

Cũng trong thời gian này, nhiều đoạn video khác được lan truyền trên Facebook cho thấy nhiều xe tăng đang di chuyển từ căn cứ quân sự gần đền Preah Vihear trên biên giới Campuchia-Thái Lan về Phnom Penh vào ngày 18-7.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng việc di chuyển xe tăng không liên quan đến đe dọa đảo chính. Đồng thời, ông cho biết các xe tăng này thực chất được di chuyển đến một căn cứ quân sự lớn ở tỉnh Kompong Speu, cách Phnom Penh khoảng 45 km về phía tây, dọc quốc lộ 4.

“Nhiều xe tăng được đi chuyển từ tỉnh Preah Vihear tới căn cứ quân sự ở tỉnh Kompong Speu để sửa chữa, bởi vì hiện giờ đã là mùa mưa. Vì vậy, chúng tôi cần mang chúng tới đó sửa chữa và đặt ở nơi an toàn” - Tướng Sucheat khẳng định.



Video cho thấy xe tăng quân đội đang di chuyển. Ảnh: Cambodia Daily

Nhà nghiên cứu Long Kimkhorrn, chuyên gia quân sự và các mối quan hệ quốc tế tại ĐH Tổng hợp Panasastra ở Phnom Penh, nói rằng căn cứ quân sự ở Kompong Speu có vị trí chiến lược quan trọng và ở sát thủ đô Phnom Penh đồng thời là nơi đóng quân của trung đoàn nhảy dù cơ động 911.





Ông nhấn mạnh: "Việc di chuyển xe tăng này có thể là để sửa chữa, hoặc chỉ đem về do một vài vấn đề kỹ thuật, mà việc di chuyển những phương tiện này về Kompong Speu, vốn là một khu vực quân sự đặc biệt, phải là do vấn đề an ninh ở thủ đô hơn là vì việc sửa chữa."