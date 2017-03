Campuchia: Hàng trăm công nhân ngất xỉu

Thông tin từ cảnh sát thì đây là hiện tượng ngất xỉu dây chuyền. Đầu tiên một người ngất, những người khác trông thấy và ngất theo. Triệu chứng của các công nhân sau khi được đưa vào bệnh viện là nôn, tiêu chảy… Trước đó tại một xưởng may khác đã có 53 công nhân bị ngất xỉu cùng lúc vì mùi thuốc nhuộm quá mạnh. Nguyên nhân đang được điều tra.

Ngành dệt may mang về cho Campuchia hơn 5 tỉ USD mỗi năm và tạo được khoảng 600.000 việc làm, chủ yếu là lao động nông thôn. Dù thế các xưởng may bị chỉ trích vì điều kiện làm việc kém, thiếu hệ thống thông gió, lại sử dụng hóa chất mạnh trong sản xuất. Mỗi năm xảy ra cả ngàn trường hợp công nhân xỉu ở các xưởng may Campuchia, phần lớn chủ là người Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc.

Gần đây, ngành dệt may Campuchia gặp nhiều bất ổn. Giữa tháng 4, công nhân may đã đình công một tuần đòi tăng lương tối thiểu từ 100 USD/tháng lên 160 USD/tháng. Xung đột với cảnh sát đã làm năm công nhân thiệt mạng.

ĐĂNG KHOA