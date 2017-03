Campuchia: Quân đội đề nghị xử lý kẻ xuyên tạc vấn đề biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh (trái) thị sát một cuộc tập trận ở Kampong Speu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo chí Campuchia ngày 6/9 đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Tia Banh tuyên bố các tướng lĩnh, sỹ quan, binh sỹ quân đội Hoàng gia Campuchia ủng hộ kết quả xác minh sự đồng nhất giữa bản đồ do Chính phủ Pháp cho mượn và bản đồ chính phủ quốc gia Đông Nam Á này sử dụng trong hoạch định biên giới với nước láng giềng.Kết quả này chứng minh tính đúng đắn, hợp pháp của chính phủ trong hoạt động phân định biên giới với Việt Nam và cho thấy cần áp dụng biện pháp pháp lý đối với những kẻ xuyên tạc vấn đề biên giới, gây bất ổn chính trị-xã hội và sự hiểu lầm của người dân Campuchia.Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Chính phủ Campuchia tổ chức lễ tiếp nhận bản đồ do Chính phủ Pháp cho mượn.Kết quả xác minh được công bố tại Cung Hòa Bình hôm 3/9 vừa qua cho thấy bản đồ Campuchia do Pháp cho mượn đồng nhất với bản đồ mà Chính phủ Campuchia đã sử dụng trong phân giới cắm mốc với Việt Nam.Còn hôm 4/9 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố hoạt động xác minh bản đồ là nhằm làm sáng tỏ sự thật với tất cả người dân Campuchia. Ông Hun Sen cũng cảnh báo Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập nên hành động vì lợi ích dân tộc, chấm dứt việc xuyên tạc và sử dụng vấn đề bản đồ, biên giới cho các mục đích chính trị.Trước đó, hôm 20/8 vừa qua, Chính phủ Campuchia cũng đã tiếp nhận và tổ chức xác minh công khai bản đồ Campuchia do Liên hiệp quốc cho mượn và kết quả cho thấy bản đồ này đồng nhất với bản đồ chính phủ sử dụng phân định biên giới với Việt Nam.Kết quả này sau đó đã nhận được sự ủng hộ của các bộ ngành, tổ chức nghiên cứu tại Campuchia./.

