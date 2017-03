Cán bộ an ninh Trung Quốc làm gián điệp cho Mỹ

Thực ra người này đã bị bắt hồi đầu năm nay nhưng đến nay thông tin mới được tiết lộ.

Tạp chí New Way (Hong Kong) cùng ngày cho hay cán bộ bị bắt làm thư ký cho một thứ trưởng Bộ An ninh, thứ trưởng này đã bị ngưng chức và trong vụ án này có khoảng 350 người liên can.

Theo New Way, thứ trưởng có liên quan phụ trách thông tin mật hàng đầu quốc gia, tất cả tài liệu nhạy cảm trước khi đến tay thứ trưởng này đều được gửi cho cán bộ đã bị bắt, do đó thông tin bí mật quốc gia của Trung Quốc có thể đã bị tiết lộ. Báo New York Times (Mỹ) khẳng định cán bộ này đã chuyển tài liệu mật cho Mỹ.

New Way cho biết cán bộ Trung Quốc đã nêu được CIA Mỹ tuyển mộ khi đi học ở Mỹ và được giao nhiệm vụ cung cấp cho CIA thông tin mật về chính trị và kinh tế chiến lược của Trung Quốc. Theo một nguồn tin giấu tên, cán bộ này đã được trả công hàng trăm ngàn USD.

Reuters nhận định đây là vụ gián điệp nghiêm trọng nhất liên quan đến Mỹ và Trung Quốc bị phát hiện kể từ năm 1985 khi sĩ quan tình báo Du Cường Thanh đào tẩu sang Mỹ. Mỹ và Trung Quốc chưa bình luận gì.

DUY KHANG