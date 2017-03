Cận cảnh máy bay Su-30 của Nga

Tiêm kích Su-30MK2 của không quân VN gặp sự cố Trưa 14-6, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết vào 7 giờ 29 sáng 14-6, chiếc chiếc Su-30MK2 của không quân Việt Nam trong lúc bay huấn luyện tại khu vực Đảo Mắt, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km thì bị mất liên lạc.



Sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn tỉnh Nghệ An đã điện báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, UBND các huyện, thị ven biển và yêu cầu cứu nạn chiếc Su-30MK2. Được biết trên máy bay có hai phi công là Thượng tá Trần Quang Khải - Phó Trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923 thuộc Sư đoàn không quân 371 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, phi đội trưởng. Hiện vẫn chưa tìm thấy dấu tích gì của chiếc máy bay nói trên.