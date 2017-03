Can thiệp quân sự là vì lợi ích của các nước lớn

Hiến chương LHQ (Điều 2) tôn trọng quyền bất khả xâm phạm về lãnh thổ của một quốc gia. Tuy nhiên, chương VII của hiến chương lại cho phép sử dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có biện pháp quân sự, để can thiệp vào một quốc gia nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Hiến chương (Điều 24) giao quyền quyết định chiến tranh/hòa bình cho HĐBA LHQ. Nghị quyết của HĐBA mang tính bắt buộc với các nước thành viên LHQ. ________________________________________________ Trung Quốc lấy làm tiếc về hành động can thiệp quân sự vào Libya. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc KHƯƠNG DU Chúng tôi một lần nữa kêu gọi các bên ở Libya và các nước liên quan đến chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya không để dân thường gánh chịu hậu quả, thiết lập thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt bạo lực càng sớm càng tốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ALEXANDER LUKASHEVICH Họ muốn chiếm giữ dầu hỏa Libya và không quan tâm gì đến mạng sống của người dân Libya. Tổng thống Venezuela HUGO CHAVEZ