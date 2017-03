Canada buộc tội các nghi phạm âm mưu xả súng ngày lễ Tình yêu

Theo thông báo của Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), hai đối tượng bị buộc tội gồm Lindsay Souvannarath, nữ công dân Mỹ 23 tuổi đến từ bang Illinois và Randall Shepherd, 20 tuổi ở tỉnh Nova Scotia.Hai nghi can này bị cáo buộc tội danh "âm mưu giết người" và dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18/2 tới. Một nghi can khác 17 tuổi được trả tự do mà không bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào.



Randall Steven Shepherd, đối tượng bị buộc tội trong vụ âm mưu xả súng. (Nguồn: kiwifar.ms)

Phát biểu với báo giới, ông Brian Brennan, một sỹ quan thuộc RCMP, cho biết các đối tượng trên có ý định thực hiện vụ xả súng tại một địa điểm công cộng ở khu vực Halifax vào đúng Ngày lễ tình nhân 14/2, rồi sau đó tự sát.



Ngoài ba đối tượng kể trên còn có một nam thanh niên người Canada 19 tuổi. Tuy nhiên, đối tượng này đã được phát hiện bị giết nhưng chưa rõ lý do. Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra vụ việc.



Âm mưu trên được cảnh sát Canada chặn đứng sau khi nhận được nguồn tin báo. Trong đó, nữ công dân Mỹ và thanh niên 20 tuổi bị tóm tại sân bay Halifax, còn nghi phạm 17 tuổi bị bắt tại một địa điểm khác.



Cảnh sát chưa cho biết động cơ của nhóm đối tượng trên nhưng bác bỏ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố.

Theo Vietnamplus