Canada lần đầu công bố video của kẻ tấn công nhà quốc hội

Michael Zehaf-Bibeau đã tự quay một đoạn video trước khi tấn công tòa nhà quốc hội. (Nguồn: RCMP/CBC)

Đây là lần đầu tiên đoạn video được công bố, song chỉ với thời lượng 18/36 giây, vì phần đầu và phần cuối video bị cắt bỏ với lý do theo RCMP là nhằm phục vụ công tác điều tra.Trong đoạn video được công bố, kẻ tấn công nói rằng: “Đây là sự trả thù cho Afghanistan và vì Thủ tướng Stephen Harper muốn gửi quân tới Iraq.”Kẻ tấn công với những lời hằn học cho rằng Canada chính thức trở thành “một trong những kẻ thù của chúng tôi,” đồng thời cảnh báo Canada thậm chí không an toàn ngay trên lãnh thổ riêng và “sẽ phải cẩn thận."Lãnh đạo RCMP Bob Paulson cho biết công tác điều tra đang tiếp tục nhằm tìm ra mối liên hệ của Zehaf-Bibeau với các cá nhân, tổ chức liên quan khác. Lãnh đạo RCMP cũng cảnh báo mọi cá nhân giúp đỡ Zehaf-Bibeau trong vụ việc đều bị khép tội khủng bố.Việc RCMP công bố video diễn ra trong bối cảnh chính phủ Bảo thủ cầm quyền đang quyết tâm thông qua luật chống khủng bố mới - Đạo luật C-51- nhằm mở rộng quyền hạn cho Cơ quan tình báo an ninh Canada (CSIS) và RCMP.Ngày 22/10/2014, Michael Zehaf-Bibeau, công dân Canada gốc Lybia đã nã súng làm thiệt mạng hạ sỹ Nathan Cirillo đang làm nhiệm vụ canh gác tại Đài tưởng niệm chiến tranh ở Ottawa, cách khu vực nhà quốc hội Canada khoảng 100m.

Zehaf-Bibeau sau đó đã di chuyển vào tòa nhà trung tâm quốc hội Canada và xả súng gây náo loạn trước khi bị lực lượng an ninh tiêu diệt./.

Theo Vietnam+