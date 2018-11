Căng thẳng Nga-Ukraine bùng phát nguy hiểm

Ukraine tìm ủng hộ từ NATO, EU và đồng minh Hội đồng Bảo an LHQ ngày 26-11 (giờ New York) sẽ họp khẩn về sự việc theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga. Ông Poroshenko cho biết đã yêu cầu NATO và Liên minh châu Âu (EU) “phối hợp hành động nhằm bảo vệ Ukraine”, sẽ bàn các bước đi tiếp theo với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và các nước đồng minh của Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đề nghị các đồng minh phương Tây của Ukraine thuyết phục Ukraine không chính trị hóa vụ việc. Phần mình, cả EU và NATO đều kêu gọi hai bên kiềm chế. Trong khi EU hy vọng Nga khôi phục tự do lưu thông qua eo biển Kerch thì NATO cho biết ủng hộ Ukraine trong vụ này. Cả Reuters và Washington Post đều lo ngại diễn biến này có nguy cơ leo thang dẫn đến xung đột lớn hơn.