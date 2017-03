Căng thẳng Syria, Pháp và Nga điều tàu chiến đến Địa Trung Hải

Báo Le Point (Pháp) đưa tin tàu có nhiệm vụ bảo vệ máy bay ném bom của Pháp và đồng minh nếu chiến dịch tấn công Syria mở màn. Tàu ngầm hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp đã có mặt ở phía tây Địa Trung Hải.

Ngay sau đó, hãng tin Interfax (Nga) đưa tin Nga tuyên bố trong vài ngày tới sẽ triển khai một tàu chống tàu ngầm và một tàu khu trục trang bị tên lửa đến phía đông Địa Trung Hải. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh thông báo đã điều động sáu máy bay Typhoon đến căn cứ Akrotiri trên đảo Cyprus. Ở Địa Trung Hải hiện có bốn tàu khu trục Mỹ và một số tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh.

Tại Syria ngày 28-8, Thủ tướng Wael Al-Halqi tuyên bố cứng rắn trên truyền hình: “Syria sẽ là mồ chôn quân xâm lược”. Phe đối lập Syria cho biết quân đội chính phủ dường như rút phần lớn quân và vũ khí hạng nặng khỏi một số cứ điểm phòng ngự ở Damascus để đề phòng bị phương Tây không kích.

Chiều 28-8 tại New York, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp kín để thảo luận dự thảo nghị quyết tấn công Syria do Anh đệ trình. Cuộc họp kéo dài đến phút 75 thì hai đại sứ của Nga và Trung Quốc đứng lên bỏ cuộc họp. Cuộc họp kết thúc mà không có tuyên bố nào. Theo Reuters, dự thảo nghị quyết chiếu theo chương VII Hiến chương LHQ cho phép áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ thường dân đối với hiểm họa vũ khí hóa học ở Syria.

Ngày 28-8, đoàn thanh tra LHQ đã đến Ghouta (ngoại ô Damascus) lần thứ hai để lấy mẫu máu, nước tiểu và tóc của các nạn nhân được cho là bị tấn công bằng chất độc hóa học. Đại sứ Syria tại LHQ Bachar Jaafari thông báo hàng chục binh sĩ Syria đã hít phải chất độc hóa học trong ba ngày 22, 24 và 25-8 ở ngoại ô Damascus. Ông kêu gọi LHQ điều tra.

Cùng ngày tại Mỹ, Chủ tịch Hạ viện John Boehner (đảng Cộng hòa) đã gửi thư ngỏ cho Tổng thống Obama yêu cầu với tư cách tổng tư lệnh, ông Obama phải trình bày kế hoạch đối với Syria trước Quốc hội. 116/435 nghị sĩ Hạ viện cũng đã ký tên vào thư gửi tổng thống đề nghị triệu tập họp Quốc hội để thông qua nghị quyết tấn công Syria.

NATO đã tổ chức cuộc họp, sau đó Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố nhiều nguồn tin cho thấy Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, do đó phải có phản ứng đáp trả. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (gồm 57 nước Hồi giáo) đã kêu gọi phải có hành động quyết định đối với Syria. Tổ chức này khăng khăng cho rằng Syria đã sử dụng chất độc hóa học hôm 21-8. Israel thông báo đã cho phép gọi nhập ngũ có hạn chế đối với quân dự bị.

H.DUY