Cảnh báo IS dùng vũ khí hóa học đáp trả ở Mosul

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 18-10 cho biết Mỹ cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể sẽ sử dụng các vũ khí hóa học thô sơ, khi nhóm khủng bố này cố gắng đẩy lùi cuộc tổng tiến công do Iraq dẫn đầu ở TP Mosul.



Theo Reuters, quân đội Mỹ đã bắt đầu thu thập các mảnh đạn để nghiên cứu liệu chúng chứa các tác nhân hóa học hay không. Một quan chức cho biết việc nghiên cứu được tiến hành vì trước cuộc tấn công vào Mosul của quân đội Iraq, IS từng dùng khí mù tạt trong nhiều tháng liền.



Các chuyên gia cảnh báo khả năng IS sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến tại TP Mosul.

Theo báo cáo, quân đội Mỹ đã xác nhận sự hiện diện của khí mù tạt trên các mảnh vỡ vũ khí của IS vào ngày 5-10. Đối tượng IS nhắm đến để sử dụng khí mù tạt là các lực lượng địa phương thay vì liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.



“Căn cứ vào các động thái đáng bị chỉ trích và sự coi thường các chuẩn mực quốc tế của IS, việc này không có gì đáng ngạc nhiên” - một quan chức giấu tên nói với Reuters. Được biết khí mù tạt có thể khiến dạ phồng rộp và ảnh hưởng xấu đến phổi. Với một lượng vừa đủ, loại chất này có thể gây chết người.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho rằng IS đến nay không thành công trong việc phát triển vũ khí hóa học có khả năng sát thương mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc các vũ khí thường vẫn là mối đe dọa hiện tại đối với lực lượng người Kurd và quân đội Iraq.