Cảnh báo: Mất mạng vì bắt Pokemon

Trò chơi bắt Pokémon thuộc dòng game Pokémon, do hai công ty Niantic (Mỹ) và Nintendo (Nhật) phát triển, do Công ty The Pokémon Company (Nhật) phát hành, dành cho các thiết bị iOS và Android, mới ra mắt toàn cầu trong tháng 7.



Không giống các trò chơi điện tử khác, người chơi bắt Pokémon sẽ phải di chuyển liên tục trong khi vẫn phải nhìn màn hình điện thoại để bắt Pokémon, sau đó huấn luyện chúng và đưa đi chiến đấu với các Pokémon khác.

Dù được các chuyên gia tâm lý đánh giá cao vì giúp cải thiện sức khỏe tâm thần và thể chất của người chơi, nhưng trò chơi cũng gây ra không ít tranh cãi vì đã gây nên nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cũng như nhiều vụ việc đáng tiếc khác như bị giật điện thoại khi mải chơi trên đường.

Mới đây nhất, ngày 19-7, nhà chức trách Bosnia and Herzegovina cảnh báo người chơi bắt Pokémon cẩn thận kẻo đạp trúng mìn khi mải chơi.



“Chúng tôi nhận thông tin nhiều người chơi bắt Pokémon đã lang thang vào các khu vực có mìn. Chúng tôi đề nghị người chơi tỉnh táo, xem kỹ bảng cảnh báo ở các bãi mìn để không đi lạc vào các khu vực nguy hiểm này”, tạp chí Time (Mỹ) dẫn thông báo từ nhà chức trách Bosnia and Herzegovina.



Có người mải bắt Pokémon mà lang thang vào bãi mìn ở Bosnia and Herzegovina. (Ảnh: GETTY IMAGES)



Tính đến năm 2015 thì Bosnia and Herzegovina vẫn còn khoảng 120.000 quả mìn chưa nổ chôn vùi dưới đất từ cuộc chiến đầu thập kỷ 1990.

Tại Indonesia tối 18-7, một thanh niên Pháp 27 tuổi bị bắt vì mải bắt Pokémon mà đi lạc vào khu phức hợp quân sự Cirebon. Dù thanh minh mình lỡ chân đi lạc chứ không cố ý nhưng phải vài giờ sau thanh niên này mới được thả.



Dân Indonesia chơi bắt Pokémon tại Jakarta (Indonesia). (Ảnh: AP)



Phần lớn tai nạn từ trò chơi bắt Pokémon xảy ra ở Mỹ. Rất nhiều tai nạn giao thông từ nhẹ đến nặng xảy ra ở Mỹ vì tài xế vừa lái xe vừa bắt Pokémon. Nhẹ thì húc vào đuôi xe phía trước, thậm chí đâm cả vào xe cảnh sát. Hàng loạt người bị thương. Rất nhiều cơ quan cảnh sát Mỹ phát cảnh báo người dân không chơi bắt Pokémon khi lái xe.

Phần lớn người gặp nạn khi chơi Pokémon là thanh, thiếu niên, cùng một số nam giới trung niên.



Một nam giới ở New York phải đi bệnh viện sau khi đâm thẳng xe vào một cái cây to bên đường vì vừa lái xe vừa bắt Pokémon.

Một cô bé 15 tuổi ở Pennsylvania bị xe đâm vì bước thẳng ra đường đông xe khi đang chăm chú bắt Pokémon.



Rất nhiều tai nạn xảy ra vì bắt Pokémon tại Mỹ. (Ảnh: THE DAILY BEAST)



Hai nam giới rơi xuống một vực đá gần TP Encinitas (bang California) trong khi đang bắt Pokémon. Một người rơi từ độ cao 15 m, người kia rơi từ độ cao 24 m xuống bãi biển. Một người chết, người kia nguy kịch.

Thực ra trước vực đá này có biển cảnh báo và hàng rào chắn. Tuy nhiên, theo cảnh sát, hai nam giới này đã trèo qua hàng rào để theo đuổi bắt Pokémon rồi rơi xuống vực.

Tại bang North Carolina, một thiếu niên 15 tuổi thiệt mạng oan vì mải bắt Pokémon mà không hay biết lỡ chân xâm nhập vào vườn nhà người khác rồi bị bắn chết.

Vì lo ngại nguy hiểm, căn cứ liên hợp Lewis-McChord (bang Washington, Mỹ) phải ra thông báo cảnh báo người chơi Pokemon “KHÔNG đuổi theo Pokémon vào các khu vực cấm, các trụ sở của căn cứ”.

Căn cứ liên hợp Lewis-McChord còn đề nghị người chơi cẩn thận khi tham gia giao thông: “Bỏ mắt ra khỏi điện thoại, nhìn hai bên đường trước khi qua đường. Pokémon chẳng đi đâu xa đâu”.