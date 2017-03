Cảnh sát Mỹ nhận được lệnh không tuần tra một mình

Trước khi gây án hung thủ đã rao trên mạng sẽ báo thù cho người da đen.

Nghiệp đoàn cảnh sát New York đã khuyến cáo 35.000 cảnh sát thành viên nên thường xuyên mặc áo chống đạn, phải trả lời mọi cuộc gọi khi đi tuần tra, chỉ chặn bắt người khi cần thiết và mỗi lần đi bộ tuần tra phải đi thành nhóm ba người.

Biểu tình ủng hộ cảnh sát New York ngày 22-12. Ảnh: REUTERS

Chỉ huy trưởng cảnh sát New York yêu cầu các nhân viên cảnh sát tránh đưa ra bình luận gây sốc, kể cả trên mạng xã hội và chỉ nên bày tỏ lời chia buồn, an ủi. Tại bang New Jersey, cảnh sát Newark đã nhận được lệnh không bao giờ đi tuần tra một mình và tránh các cá nhân có thái độ khiêu khích. Cảnh sát Boston đã nhận được chỉ đạo phải hết sức kiềm chế.

Ngày 22-12, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã kêu gọi người dân bày tỏ tình đoàn kết với gia đình hai nạn nhân cảnh sát, hạn chế tranh luận và biểu tình cho đến khi an táng xong xuôi.