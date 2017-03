Cảnh sát tìm thấy ba lô đựng máy tính mật vụ Mỹ

Theo CBS2, sau vụ đánh cắp máy tính xảy ra trước nhà của nữ nhân viên mật vụ tên Marie Argentieri ở quận Brooklyn, TP New York hôm 16-3, cảnh sát đã phát hiện một chiếc ba lô đựng chiếc máy tính này trên đường.

Một đoạn video giám sát có thể được quay lại trên đường phố cho thấy một người đàn ông da trắng mặc trang phục đen đã ra khỏi cửa sau của một chiếc xe được cho là Chevrolet Malibu sau khi lái đến gần đoạn đường dẫn vào nhà của nhân viên mật vụ.

Tờ New York Daily cho biết đây có thể là một chiếc xe thuê. Đèn khẩn cấp của chiếc xe này vẫn mở vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đoạn băng không cho thấy cảnh đột nhập. Đoạn phim sau đó cho thấy người này từ trong đi ra mang theo chiếc cặp của nhân viên mật VỤ. Thay vì quay lại chiếc xe, nghi phạm đã đi bộ trên đại lộ Cropsey.

Cảnh sát TP New York hiện đang tìm kiếm chiếc máy tính bị đánh cắp của nhân viên mật vụ Mỹ. Ảnh: REUTERS

Video từ khu vực cho thấy nghi phạm đã quăng chiếc cặp lên tuyết ở trước một ngôi nhà ở đoạn 1533 của đại lộ Cropsey và đi khỏi đó. Sở cảnh sát TP New York đã phục hồi chiếc cặp này. Chiếc cặp màu đen, có biểu hiệu của Cơ quan mật vụ Mỹ. Bên trong chiếc cặp là các đồng tiên và một số vật khác nhưng không có laptop. Các vật được tìm thấy đang được kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

Các nguồn tin ban đầu cho biết ngoài chiếc máy tính xách tay, các vật khác bị đánh cắp gồm các tài liệu “nhạy cảm”, một thẻ ra vào, các đồng tiền, một chiếc ba lô có khóa màu đen và các huy hiệu cài áo.

Mike Mignuolo, một người hàng xóm sống kế nhà nhân viên mật vụ trên cho biết ông đã được cảnh sát chất vất về vụ việc này. “Nó thú vị đấy! Có thứ gì đó bí ẩn”. Một người láng giềng khác cho biết vào lúc 3 giờ sáng 16-3, khi bà ra ngoài ban công, bà thấy một người đàn ông đang đi trên đường. Người này vào thời điểm đó mang một chiếc ba lô trên vai.

Chiếc máy tính bị đánh cắp có chứa các thông tin về sơ đồ cấu trúc của Tháp Trump và kế hoạch sơ tán tòa nhà này. Ảnh: AP

Các nguồn tin nói rằng chiếc máy tính chứa các thông tin nhạy cảm, trong đó có thông tin về sơ đồ cấu trúc của Tháp Trump, kế hoạch sơ tán tòa nhà này và các thông tin liên quan tới cuộc điều tra email của bà Hillary Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Hiện nữ nhân viên mật vụ Argentieri vẫn chưa bình luận về vụ đánh cắp.

Cơ quan mật vụ Mỹ mô tả nếu các thông tin trên máy tính này bị rò rỉ, đây sẽ là mối nguy hại cho an ninh quốc gia Mỹ. Cơ quan này cũng yêu cầu bất cứ ai có thông tin về vụ đánh cắp hãy liên hệ Sở Cảnh sát TP New York và văn phòng Cơ quan mật vụ Mỹ ở New York.