Cặp đôi Obama-Clinton cùng vận động tranh cử

Ngày 5-7 Tổng thống Barack Obama tham gia buổi vận động tranh cử của ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton tại TP Charlotte (bang North Carolina), theo hãng tin CNN (Mỹ).



Cùng với bà Clinton trên sân khấu ông Obama đã một lần nữa vận dụng tới hào quang sức mạnh của mình tám năm trước, nhưng lần này không phải để đánh bại bà Clinton mà là để giúp đỡ bà kế nhiệm vị trí tổng thống từ mình.

Obama khen ngợi Clinton, chỉ trích Trump

Trong buổi vận động ông Obama nhiều lần nhắc lại hiệu lệnh tranh cử mình đã sử dụng năm 2008 "Fired up, ready to go!" – tạm dịch (Sôi nổi lên, sẵn sàng tiến về phía trước!).

Tổng thống Obama nói rằng việc hai người từng tranh đấu trong cuộc đua vào ghế tổng thống năm 2008 đã là quá khứ, thừa nhận ông đã ủng hộ bà Clinton thay ông làm tổng thống từ vài năm nay.

“Quá trình bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ năm 2008 đã khiến tôi khâm phục bà Clinton hơn. Trong một năm rưỡi tiếp xúc thường xuyên với bà Clinton, tôi nhận ra sự thông minh và sự chuẩn bị chu đáo của bà cho chiến dịch vận động, đặc biệt khi tôi có cơ hội trải qua hàng chục lần tranh luận với bà.”

“Tôi nhận ra bà Clinton rất kiên cường, khi mọi việc không như ý muốn, điều bà làm đơn giản chỉ là đứng thẳng và trở lại mạnh mẽ hơn sau đó.”



Tổng thống Obama và bà Clinton trong buổi vận động tranh cử ngày 5-7 tại TP Charlotte (bang North Carolina, Mỹ). Ảnh: USA TODAY



Suốt buổi vận động ông Obama dù không đề cập thẳng tên ứng viên tổng thống Cộng hòa Donald Trump, đối thủ bà Clinton, nhưng có chê bai và chỉ trích nhiều quan điểm của ông Trump.

“Tôi biết có người nói sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thật ra nước Mỹ đã rất vĩ đại. Có một sự chọn lựa ở đây: chúng ta sẽ bám lấy những hình ảnh trong quá khứ hay chúng ta sẽ hướng đến tương lai?”

Tại buổi vận động bà Clinton cũng dành những lời tốt đẹp cho ông Obama “Tôi rất vinh dự vì quen biết tổng thống ở nhiều vai trò. Từ là đồng nghiệp tại Thượng viện, đến là đối thủ trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống, đến là tổng thống mà tôi làm ngoại trưởng dưới quyền.”

Tại sao lại là bang North Carolina?

Đây là buổi vận động tranh cử quy mô lớn nhất trước nay của bà Clinton với khoảng gần 10.000 người tham dự.

Tại sao bang North Carolina lại được chọn là địa điểm ông Obama xuất hiện chung với bà Clinton? Thật ra ban đầu bang được chọn là Wisconsin, bang chiến thắng lớn của ứng viên Dân chủ Bernie Sanders, chủ yếu để lôi kéo người ủng hộ ông Sanders sang ủng hộ bà Clinton. Tuy nhiên, địa điểm lại được chuyển sang bang North Carolina sau khi ông Sanders tuyên bố sẽ ủng hộ bà Clinton.

Tại cuộc vận động, bà Clinton thừa nhận sự ủng hộ của cử tri bang North Carolina rất quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới “Chúng tôi sẽ tranh thủ từng lá phiếu tại bang này và nếu được sự ủng hộ của cử tri bang này thì chúng tôi sẽ chiến thắng.”

Bà Clinton hy vọng ông Obama có thể lôi kéo sự ủng hộ của bộ phận cử tri gốc Phi sang phía bà Clinton.

Sau ông Obama, Phó Tổng thống Joe Biden cũng có kế hoạch sẽ tham gia vận động tranh cử cho bà Clinton vào cuối tuần này tại TP Scranton thuộc bang nhà Pennsylvania của ông.

Sự ủng hộ của cử tri bang North Carolina cực kỳ quan trọng với không những bà Clinton mà cả ông Trump. Trong ngày 5-7, ông Trump cũng tổ chức vận động tranh cử ở bang North Carolina, nhưng là ở TP Raleigh và sau vài tiếng.

Với ông Obama, việc ông Trump lên làm tổng thống là một thảm họa vì phần lớn những chính sách ông đã ban hành và thực hiện trong 7 năm qua sẽ bị ông Trump phá bỏ. Do đó không có gì lạ khi thời gian gần đây bên cạnh ủng hộ bà Clinton, ông Obama tăng cường tấn công ông Trump trên nhiều mặt trận cả trong và ngoài nước, như ở Camada tháng trước.

Sự kiện ông Obama giúp đỡ bà Clinton tranh cử diễn ra chỉ vài giờ sau khi FBI thông báo không đề nghị truy tố bà Clinton vì sử dụng địa chỉ email riêng trong thời gian làm ngoại trưởng. Dù FBI đã khép lại điều tra và ra quyết định nhưng đảng Cộng hòa vẫn chưa từ bỏ khai thác sự việc để tấn công đối thủ.