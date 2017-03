Cậu bé 3 tuổi may mắn sống sót dù bị ôtô đâm thẳng vào người

Chiếc ôtô lao vào thẳng cậu bé

May mắn cậu bé chỉ bị thương nhẹ và vẫn bình tĩnh đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.Trong đoạn video an ninh được đăng tải trên CCTV, cậu bé đang chạy qua đường cùng bố và em gái mình.Bố và em gái cậu bé đã chạy qua đường an toàn nhưng đến lượt cậu bé chạy qua thì đúng lúc một chiếc xe ôtô lao với vận tốc khá cao đang đi tới. Cậu bé bị đâm trực diện và bay về phía trước.

Chủ nhân chiếc xe ôtô đã dừng xe lại và chạy ngay về phía cậu bé. Tuy nhiên, cậu bé lại đứng dậy chạy nhanh về phía bố như chưa có chuyện gì xảy ra./.

Theo Vietnam+