CEO United Airlines nói không có ý định từ chức

Giám đốc điều hành hãng hàng không United Airlines, ông Oscar Munoz hôm nay tuyên bố sẽ không để xảy ra tình trạng các nhân viên an ninh dùng vũ lực kéo lê hành khách ra khỏi chuyến bay nữa.

“Điều này sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra lần nữa” – ông Munoz nói trong cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình ABC của Mỹ. Đây là cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên của ông kể từ sau khi vụ bê bối kéo lê hành khách của hãng này bị lan truyền trên mạng xã hội.



Ông Oscar Munoz, Giám đốc điều hành hãng hàng không United Airlines. Ảnh: BLOOMBERG.

Ông Munoz nói rằng vụ việc hành khách bị kéo ra khỏi máy, la hét và bị thương xảy ra là do “lỗi hệ thống”.

“Chúng tôi đã không cung cấp cho các giám sát viên trực tiếp, các quản lý và các nhân viên máy bay những công cụ, chính sách và thủ tục thích hợp, để họ có thể sử dụng kinh nghiệm thường thức của mình để giải quyết tình huống” – ông Munoz nói. “Tất cả các nhân viên đều có rất nhiều kinh nghiệm thường thức và vụ việc đã có thể giải quyết bằng những cách đó. Vấn đề này là lỗi phần tôi. Tôi sẽ sửa chữa nó”.

Trong một bức thư gửi cho các nhân viên hôm 11-4, Ông Munoz cũng nói lời xin lỗi “sâu sắc” vì đã để xảy ra sự cố này trên máy bay. Ông cũng cho biết đã xin lỗi ông David Dao, vị hành khách bị kéo lê trên máy bay, và gia đình của ông Dao.

CEO của hãng United Airlines đồng thời cho biết ông không có kế hoạch từ chức. Hãng hàng không này cũng sẽ tiến hành “xem xét kỹ lưỡng” lại một số chính sách của mình. “Việc thực hiện các quy định trên máy bay phải được xem xét lại kỹ lưỡng. Những quy định này rõ ràng là nhằm mục đích an toàn nhưng vì một số lý do mà tôi nghĩ rằng các chính sách này sẽ cần phải được suy xét lại” – ông Munoz nói.



Bác sĩ gốc Việt David Dao bị các nhân viên an ninh dùng vũ lực kéo ra khỏi máy bay vì từ chối nhường chỗ ngồi.

Vụ bê bối xảy ra hôm 9-4 trên chuyến bay mang số hiệu 3411 của hãng hàng không Mỹ United Airlines với lịch trình đi từ sân bay O’hare của TP Chicago đến TP Louisville, bang Kentucky.

Do máy bay đầy chỗ nên các nhân viên đã yêu cầu 4 hành khách ngẫu nhiên phải rời khỏi máy bay và nhường ghế cho 4 thành viên phi hành đoàn. Một trong số 4 hành khách này là bác sĩ gốc Việt David Dao, 69 tuổi, vì không đồng ý nhường chỗ nên đã bị các nhân viên an ninh dùng vũ lực kéo lê ra khỏi máy bay. Ông David Dao hiện đang được điều trị trong bệnh viện do bị thương trên máy bay.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã bị nhiều người chỉ trích kịch liệt. Nhiều người đã yêu cầu tẩy chay hãng hàng không United Airlines.