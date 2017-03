Cha mẹ con tin người Mỹ cầu xin IS rủ lòng thương

Ông bà Ed và Paula Kassig thực hiện video cầu xin chỉ một ngày sau khi IS đe dọa sẽ hành quyết Peter Kassig trong lần tiếp theo. Gọi con trai bằng cái tên Abdul-Rahman Kassig theo đạo Hồi mà anh này đang dùng, ông Ed Kassig nói: “Chúng tôi cầu xin kẻ bắt cóc hãy thương xót và sử dụng quyền lực của mình để thả con trai chúng tôi”. Ông Ed thêm rằng con trai ông đã sống cuộc sống của mình, theo lời kêu gọi của lòng nhân ái, lên đường tham gia viện trợ nhân đạo. Ông biết người Syria đang chịu đau khổ, khủng hoảng nhưng ông tin bạo lực không phải giải pháp cho mọi vấn đề.

Cha mẹ Peter Kassig

“Ngay từ bé, con trai chúng tôi đã được ông nội truyền cảm hứng làm công tác nhân đạo, thiện nguyện. Khi thấy sự đau khổ của người dân Syria, thằng bé đến Thổ Nhĩ Kỳ và thành lập tổ chức Cứu trợ khẩn cấp đặc biệt và Ứng phó kèm Hỗ trợ (SERA). Nó đào tạo 150 người dân các kỹ năng cần thiết để tham gia viện trợ y tế, giúp người dân Syria. Tổ chức này cung cấp thực phẩm, thức ăn, quần áo, thuốc men… khi người dân cần” – ông Ed Kassig cho biết.

Peter Kassig

Peter Kassig và hoạt động nhân đạo

Bà Paula Kassig nói: “Chúng tôi tự hào về con trai mình cũng như những việc thằng bé làm để mang những thực phẩm, nước uống… viện trợ nhân đạo đến cho người dân Syria. Trái tim của chúng ta luôn hướng về con, con trai à, mong con sẽ được tự do để chúng ta có thể ôm con một lần nữa và sau đó sẽ lại để con tiếp tục cuộc sống thiện nguyện mình đã chọn, cuộc đời phục vụ những người cần con nhất”.

Peter Kassig bị IS bắt năm 2013, trước khi trên đường tới Deir Ezzour ở phía đông Syria thực hiện một dự án cho tổ chức Cứu trợ khẩn cấp đặc biệt và Ứng phó kèm Hỗ trợ (SERA). Con tin người Mỹ này bị IS dọa giết trong video cho thấy cảnh chúng hành quyết Alan Henning, 47 tuổi, cũng là nhân viên cứu trợ người Anh. IS hành quyết các con tin phương Tây để trả đũa chuyện bị không kích.