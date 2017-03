Cha viên phi công bị IS bắt giữ cầu xin kẻ thù tha mạng con

Ngày 24-12 (giờ địa phương), phiến quân Nhà nước Hồi giáo thông báo đã sử dụng tên lửa tầm nhiệt bắn một máy bay tiêm kích Jordan rơi ở làng Hamra Ghannam thuộc ngoại ô TP Raqqa (miền Bắc Syria) và đã bắt giữ phi công. Nhà nước Hồi giáo đã công bố hình ảnh các mảnh vỡ máy bay và phi công.



Ông Safi al-Kasaesbeh, cha của viên phi công Jordan (Ảnh: Reuters)

Jordan là một trong số ít quốc gia Ả Rập tham gia vào chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vòa các cơ sở của IS trên lãnh thổ ở Syria và Iraq.

Trung úy Muath al-Kasaesbeh, 27 tuổi, bị bắt sau khi máy bay của anh bị IS bắn rơi ở phía đông bắc Syria hôm 24-12. Quân đội Mỹ tuy nhiên lại khẳng định, chiếc máy bay Jorrdan đã rơi nhưng lại không phải do IS bắn hạ.

Tuy nhiên, dẫu chiếc máy bay có rơi vì nguyên do nào đi nữa, thì anh Kasaesbeh, xuất thân từ một gia đình Hồi giáo Sunni Jordan nổi tiếng, đã trở thành phi công đầu tiên của liên quân bị IS bắt giữ.

Nhóm thánh chiến này có “truyền thống” xử tử rất nhiều sĩ quan và quân lính đối địch mà chúng bắt giữ được trên chiến trường. Nhiều người trong số những người bị bắt đã bị giết là người Shi’ite hoặc không theo đạo Hồi. Những người Sunni dám lại IS cũng phải chịu chung số phận.

Gia đình của Kasaesbeh đã lên tiếng kêu gọi IS tha mạng cho con mình. Người cha của anh phát biểu: “Tôi không muốn xem con mình là một người con tin. Trái lại, tôi kêu gọi Nhà nước Hồi giáo (IS) cần phải xem nó như một người khách, một người anh em Hồi giáo, và đối xử với nó thật tử tế”.