Chấn động cảnh sát Colombia dính bê bối mại dâm nam

Truyền thông Colombia đưa tin, mạng lưới mại dâm nam được đặt biệt danh “"The Fellowship of the Ring” (tạm dịch: Hội nhẫn) do các quan chức cảnh sát cấp cao điều hành đã hoạt động trong các học viện cảnh sát từ năm 2004-2008.

Nhiều quan chức, dân biểu đối mặt với cáo buộc sử dụng tiền, quà tặng và xe ô tô cho những học viên trong đường dây này để thỏa mãn nhu cầu tình dục.



Cảnh sát ở TP San Bernardo, thủ đô Bogota, Colombia (Nguồn: Sputnik)

Theo The Guardian, những thông tin đầu tiên về đường dây mại dâm trong lực lượng cảnh sát quốc gia Colombia được tiết lộ vào năm 2014, khi ít nhất 10 học viên đã chấp nhận làm chứng trong cuộc điều tra về cái chết bất thường của một nữ thiếu sinh quân năm 2006.



Nguyên nhân tử vong ban đầu được kết luận là do tự sát. Nhưng theo gia đình nạn nhân, thiếu sinh quân Maritza Zapata có thể đã phát hiện ra sự tồn tại của đường dây mại dâm và bị sát hại sau đó.

Mạng lưới được đưa ra ánh sáng một lần nữa vào năm 2015, khi nhà báo Vicky Dávila công bố những bằng chứng cho thấy các quan chức cấp cao trong lực lượng cảnh sát quốc gia quấy rối tình dục những học viên sĩ quan, trong đó có cả người đứng đầu lực lượng cảnh sát, ông Rodolfo Palomino.

Sau khi phát sóng một số lời khai của các học viên trên radio, nhà báo Davila cho biết điện thoại của mình thường xuyên bị nghe trộm.

Sau đó, bà Davila tiếp tục công bố một đoạn video khác nhằm chứng minh sự tồn tại của đường dây mại dâm. Video là đoạn băng ghi âm bí mật về cuộc trò chuyện giữa đội trưởng cảnh sát Anyelo Palacios với thượng nghị sĩ Carlos Ferro về các hoạt động tình dục. Đoạn video sau đó được chia sẻ buộc ông Ferro phải từ chức.

Văn phòng Tổng thanh tra Colombia sau đó mở một cuộc điều tra chính thức nhằm vào Palomino với cáo buộc liên quan đến đường dây mại dâm. Tuy nhiên, việc các video và bằng chứng không đề cập đến Palomino, nên các quan chức điều tra hiện vẫn chưa thể buộc tội người đứng đầu lực lượng cảnh sát.

Ông Palomino cũng nhấn mạnh sự vô tội của mình: “Giống như những gì văn phòng thanh tra điều tra, cho đến nay chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy tôi liên quan đến vụ bê bối. Tôi khẳng định rằng các thanh tra viên sẽ không phát hiện được điều gì khác”.

Vụ bê bối đã khiến người Colombia mất lòng tin vào lực lượng cảnh sát. Một cuộc điều tra trong tháng 2-2016 cho thấy gần 60% người dân không chấp nhận những hành động của cảnh sát, tăng từ 46% trong cuộc điều tra vào tháng 12-2015.