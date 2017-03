Chân dung nghi can vụ nổ bom New York

Báo Minneapolis Star Tribune đưa tin hung thủ dùng dao tấn công chín người bị thương tại trung tâm thương mại ở St. Cloud (bang Minnesota) tối 17-9 (ảnh) tên là Dahir Adan, 22 tuổi, sinh viên ĐH St. Cloud. Hung thủ là dân Mỹ gốc Somalia đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. IS lên tiếng cho rằng Dahir Adan là chiến binh IS. Cha của hung thủ cho biết Dahir Adan là sinh viên ngoan hiền, học giỏi, biết phụ giúp gia đình. Ngoài giờ học Dahir Adan làm nhân viên bảo vệ cho một doanh nghiệp tư nhân. _____________________________________ Chúng ta sẽ tiếp tục săn lùng chúng (IS), chúng ta sẽ tiêu diệt các đầu sỏ của chúng tại thực địa và phá hủy cơ sở hạ tầng của chúng. Chúng ta sẽ tái chiếm ngày càng nhiều lãnh thổ của IS. Chúng ta sẽ chứng minh rằng chúng sẽ thất bại... Không ai có thể áp đặt lối sống của chúng ta, ngay cả IS. Người Mỹ sẽ không bao giờ gục ngã trước sợ hãi. Tổng thống BARACK OBAMA phát biểu ngày 19-9