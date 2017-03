Chân dung tân thủ lĩnh IS

Với những thương tích mà Baghdadi đang mang không thể giúp ông trở thành thủ lĩnh của IS.



Theo Newsweek, tiến sĩ Hisham al Hashimi, cố vấn cho chính phủ Iraq cho hay “Sau khi ông Baghdadi bị thương, ông Afri bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Thánh quốc Hồi giáo (Deash) với sự giúp đỡ của các quan chức. Ông ta sẽ là thủ lĩnh của Thánh quốc Hồi giáo khi ông Baghdadi chết đi”.

Theo tiến sĩ Hashimi, so với ông Baghdadi, ông Afri được cho là người giữ vai trò quan trọng trong hệ thống cấp bậc của IS hơn khi ông thông minh hơn và có nhiều mối quan hệ hơn. Người được tin là tân thủ lĩnh của IS là một diễn giả tài năng và có uy tín cao trong IS.

Ông Afri là một giáo viên vật lý ở Tal Afar (phía tây bắc thành phố Iraq) ở Nineveh. Ông đã cho xuất bản hàng chục ấn phẩm và sở hữu cho riêng mình rất nhiều công trình nghiên cứu về tôn giáo. Ông là “tín đồ” của Abu Musaab al-Suri, một học giả thánh chiến xuất sắc.



Ngay sau khi thủ lĩnh Baghdadi bị thương, IS khẩn trương chọn ông Abu Alaa Afri làm thủ lĩnh để duy trì mục tiêu thành lập Đế chế hồi giáo toàn cầu. (Nguồn: India Times)

Theo nhà phân tích Trung Đông và chuyên gia về IS Hassan Hassan, ông Afri là “một trong những ứng viên quan trọng nhất của IS. Abu Alaa Afri trở nên nổi bật hơn trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau khi tổ chức IS bị đánh bại ở Syria và Iraq từ tháng 12 năm ngoái. Ông Afri đã thay vị trí của al-Anbari trở thành “trợ thủ” đắc lực cho al-Baghdadi sau khi al-Baghdadi không còn liên quan mấy đến việc quyết định các lý do an ninh” – ông Hassan cho hay.

Người ta cho rằng ông Afri là lựa chọn thích hợp mà Osama Bin Laden “để mắt” tới cho vị trí Tiểu vương của al-Qaeda ở Iraq từ khi 2 nhà hoạt động cấp cao của al-Qaeda bị tiêu diệt vào năm 2010.