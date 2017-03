Chàng ăn mày nổi tiếng gây chú ý để tìm người yêu

Thêm một số bức ảnh về anh chàng được post lên mạng, các cư dân của thế giới ảo còn dùng photoshop để "diện" cho anh ta những bộ trang phục hiện đại hoặc so sánh phong cách của anh với các ngôi sao, các mẫu thiết kế thời trang thực sự. Thêm những chi tiết về nhân vật này cũng được người post tấm ảnh tiết lộ. Chỉ trong vòng mấy ngày qua, số người truy cập vào diễn đàn để xem ảnh và bình luận về anh lên đến 370.000 lượt.

Gây chú ý, vì mong có người đem lòng yêu thương

Nhiều người thắc mắc đặt câu hỏi, không biết ăn mày thật hay giả, bởi phong cách bề ngoài thanh thoát, tuổi tác trẻ trung, nếu chỉ đi làm thuê thôi cũng có tiền sống, sao phải đi ăn mày. Phải chăng đây là hành động gây chú ý hay muốn trải nghiệm cuộc sống dưới góc độ khác?

Độc giả khi xem ảnh còn nghi ngờ về việc chỉnh sửa ảnh, bởi vậy tác giả bức ảnh đã phải gửi tất cả các thông số về máy ảnh cũng như thời khắc chụp ảnh để đảm bảo rằng ảnh này là thật.

Nhân để chứng minh, tác giả bức ảnh đã gửi lên những bức ảnh cũ, chụp khi anh thực hiện phóng sự về cuộc sống của những người thuộc tầng lớp thấp của xã hội. Khi tiếp xúc với “vua ăn mày”, phóng viên rất ngạc nhiên khi thấy anh chàng không nói được lưu loát vì có thể từ rất lâu rồi anh ấy không chuyện trò trao đổi bằng ngôn ngữ với ai.

Phong cách thời trang được đem so với ngôi sao của "Giày thủy tinh" - So Ji Sub

Qua tâm sự, phóng viên này phát hiện "vua ăn mày" cũng có nhiều nỗi niềm. Anh nói, nhiều lúc anh chọn những trang phục của phụ nữ để mặc với hy vọng được nhiều người chú ý và mong có ai trong số họ yêu thương anh.

"Vua ăn mày" rất thích hút thuốc lá, khi người qua đường cho tiền, anh lập tức mua thuốc lá và hút. Thức ăn thì anh tự tìm kiếm ở những thùng rác đủ để qua ngày. Người ta thường gom những người ăn xin vào một khu vực dành riêng, nhưng anh chàng này không thuộc đối tượng bị gom lại. Bởi là ăn mày, nhưng anh chưa từng nói lời xin, cũng không biết xin ăn, xin tiền. Anh chỉ lang thang và tự tìm thức ăn để sống. Đơn giản, anh là người không có thân phận, không có gia đình, thậm chí quên cả tên mình.

và cả những nhãn hiệu thời trang danh tiếng trên thế giới\

Một số bức ảnh ghép để chứng tỏ phong cách của "vua ăn mày" như người mẫu

