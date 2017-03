Charlotte giới nghiêm, người dân vẫn biểu tình phản đối

Ngày 22-9 (giờ địa phương), Thị trưởng Jennifer Roberts đã ban bố lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 6 giờ sáng sau hai đêm biểu tình bạo lực làm một người biểu tình thiệt mạng. Đài truyền hình NBC đưa tin nạn nhân trúng đạn tử vong không phải do đạn từ cảnh sát.

Biểu tình bột phát sau khi ông Keith Lamont Scott, 43 tuổi, người da đen bị cảnh sát bắn chết. Đêm 22-9, bất chấp lệnh giới nghiêm, hàng trăm người vẫn tiếp tục biểu tình trên đường phố Charlotte.

Một số người tuần hành đến sở cảnh sát (ảnh) với các biểu ngữ như “Hãy ngừng giết chúng tôi”, “Đừng bắn”. Một số khác phong tỏa một đoạn xa lộ 277 bằng cách ra đường nằm dưới đất. Họ chỉ lẩn trốn khi cảnh sát bắn lựu đạn cay và đạn cao su can thiệp.





Lực lượng vệ binh quốc gia và một xe bọc thép Humvee đã được triển khai trước khách sạn Omni ở trung tâm TP, hiện trường xảy ra xung đột giữa người biểu tình với cảnh sát hôm trước.

Cảnh sát trưởng Kerr Putney tuyên bố: “Hiện thời chúng tôi đã có nguồn lực để bảo vệ cơ sở hạ tầng và hoạt động hiệu quả hơn”. Ông khẳng định hàng trăm cảnh sát đã được điều động bổ sung để ngăn chặn những người biểu tình đập phá trong hai đêm trước. Cảnh sát thông báo đã bắt giữ 44 người biểu tình manh động trong đêm 21-9. Hai cảnh sát bị thương nhẹ ở mắt.

Tổ chức bảo vệ các quyền tự do Liên minh Tự do dân sự Mỹ (ACLU) và người dân Charlotte yêu cầu cảnh sát công bố băng video vụ cảnh sát can thiệp bắn chết nạn nhân Keith Lamont Scott. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Kerr Putney từ chối.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ công bố băng video khi chúng tôi đánh giá có lý do để công bố. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho cuộc điều tra”. Ông thừa nhận trong băng video không có hình ảnh rõ ràng nạn nhân Keith Lamont Scott chĩa súng như thông báo trước đó của cảnh sát.

• Tại TP Tulsa (bang Oklahoma) ngày 22-9, cơ quan công tố thông báo đã truy tố và bắt giữ nữ cảnh sát Betty Shelby về hành vi vô ý làm chết người. Nữ cảnh sát này đã nổ súng bắn chết một người đàn ông gốc Phi tên Terence Crutcher trong lúc kiểm tra giao thông hồi tuần trước. Nạn nhân bị bắn trong tư thế đã đưa hai tay lên trời và không có súng trong người cũng như trong xe. Cảnh nổ súng đã được ghi hình từ máy bay trực thăng và xe cảnh sát.