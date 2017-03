Châu Á-Thái Bình Dương: Xu thế gia tăng chi tiêu quốc phòng

Báo Bloomberg (Mỹ) ngày 10-2 đã đăng bài phân tích, xu thế Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng như hiện nay đang trở thành động lực thúc đẩy chi tiêu quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương bởi Trung Quốc là nước có quy mô ngân sách quốc phòng lớn thứ nhì thế giới.

Trung, Nhật, Ấn dốc túi

Công ty phân tích và nghiên cứu thị trường Frost & Sullivan (Mỹ) ghi nhận trong năm 2011, châu Á-Thái Bình Dương chi tiêu quốc phòng tăng 14%, trở thành khu vực có tỉ lệ tăng chi tiêu quốc phòng nhanh nhất thế giới. Hai khoản ưu tiên là mua máy bay chiến đấu và tên lửa.

Ba nước châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu về tăng ngân sách quốc phòng gồm Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ. Ngân hàng Goldman Sachs Group Inc. (Mỹ) tính toán mức tăng của Trung Quốc có thể đạt 14%/năm đến năm 2014. Gần đây, Trung Quốc đã thay thế hàng loạt máy bay chiến đấu cũ kỹ và chú trọng hơn đến an ninh quốc gia. Ví dụ tiêu biểu như Trung Quốc chế tạo tàu sân bay đầu tiên và máy bay tàng hình J-20 mới.

Máy bay chiến đấu F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin Corp. đang được nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương quan tâm. Ảnh: FORCES.GC.CA

Đối với Nhật, hồi tháng 12-2011, Tập đoàn Lockheed Martin Corp. (Mỹ) đã thắng thầu cung cấp cho Nhật 42 máy bay chiến đấu F-35. Theo Bộ Quốc phòng Nhật, chi phí mua máy bay và duy tu, bảo dưỡng trong 20 năm khoảng 21 tỉ USD. Tuần trước, Ấn Độ đã quyết định chọn hãng Dassault Aviation SA (Pháp) cung cấp 126 máy bay chiến đấu.

Hàn Quốc đang lập kế hoạch mua thêm 60 máy bay chiến đấu. Các loại máy bay đang xem xét là F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin Corp., F-15 của Tập đoàn Boeing Co., Eurofighter Typhoon của Tổ hợp hàng không châu Âu Eurofighter, Gripen của Công ty Hàng không vũ trụ và Quốc phòng Thụy Điển Saab AB. Ngoài ra, Hàn Quốc đã dự kiến trang bị thêm trực thăng cho hải quân và mua máy bay không người lái.

Lãnh thổ Đài Loan đang có kế hoạch chi 3,7 tỉ USD để nâng cấp 145 máy bay F-16 của Lockheed Martin Corp.

Mỹ và châu Âu mừng rơn

Báo Bloomberg nhận định một khi châu Á-Thái Bình Dương gia tăng chi tiêu quốc phòng, cơ hội làm ăn sẽ mở ra cho các công ty cung cấp khí tài quân sự của Mỹ và châu Âu, bù đắp lại khoản thất thu sau khi chính phủ cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Theo Công ty Thẩm định tài chính toàn cầu Fitch Ratings, chi tiêu quốc phòng của Tây Âu đã giảm 5% trong năm 2011 và có thể sẽ còn giảm thêm trong năm nay.

Ông Enzo Casolini, Giám đốc Tổ hợp Eurofighter, cho biết gần đây Eurofighter phải hạn chế sản xuất vì châu Âu cắt giảm ngân sách quốc phòng do chính sách thắt lưng buộc bụng, do đó ngoài các nước vùng Vịnh, Eurofighter đang nhắm đến thị trường Hàn Quốc và Malaysia. Eurofighter, Lockheed Martin Corp. và Boeing Co. của Mỹ và Saab AB của Thụy Điển đang gần hoàn thành đơn đặt hàng trị giá 7 tỉ USD của Hàn Quốc.

Ông Robert Stevens, Giám đốc Tập đoàn Lockheed Martin Corp., cho biết ông đang hy vọng châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở thành khu vực lặp lại xu hướng của Trung Đông trong thập niên trước, đó là mua công nghệ sản xuất tên lửa quốc phòng từ Lockheed Martin Corp.

Hồi cuối tháng 1, ông Michael Strianese, Giám đốc Công ty L-3 Communications Holdings Inc. của Mỹ (chuyên cung cấp sản phẩm phục vụ công tác tình báo), đã phát biểu công ty đang quan tâm đến nhu cầu của châu Á-Thái Bình Dương về máy bay do thám có người lái, máy bay tình báo, thiết bị giám sát và do thám, máy bay giám sát không người lái.

Cùng thời gian đó, Bill Swanson, Giám đốc Công ty Raytheon Co. của Mỹ (công ty sản xuất tên lửa lớn nhất thế giới), hy vọng 26% tổng doanh thu trong năm 2012 sẽ đến từ bên ngoài nước Mỹ, cụ thể là từ châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông.

Giám đốc Viện Nghiên cứu quốc tế về chiến lược châu Á (Singapore) Tim Huxley nhận định các nước châu Á-Thái Bình Dương gia tăng chi tiêu quốc phòng vì hai lý do: Châu Á-Thái Bình Dương đang tăng trưởng kinh tế đáng kể và tình hình căng thẳng chính trị trong khu vực (tranh chấp biển Đông, an ninh ở bán đảo Triều Tiên, eo biển Đài Loan). Ông cho rằng nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương đang rơi vào tình trạng bấp bênh về an ninh hoặc có lý do để cảm thấy bấp bênh đã mong muốn mở rộng quốc phòng để tăng khả năng bảo vệ.

ĐĂNG KHOA