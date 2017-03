Chạy đua sản xuất vaccine Ebola từ... thai nhi

Hôm qua (16-10), Tổ chức Children of God for Life cho biết một số loại vaccine phòng bệnh Ebola đang được nghiên cứu chế tạo bằng cách sử dụng các tế bào từ bào thai bị phá bỏ, bất chấp những cảnh báo về tính nhân đạo.



Nhóm yêu chuộng sự sống (Pro-life) đưa thông tin trên trang LifeNews.com rằng một hãng dược của Anh hợp tác với một trung tâm nghiên cứu vaccine nhằm tạo ra vector ChAd3 có khả năng “thanh toán” virus Ebola thông qua việc sử dụng HEK-293 vốn có trong tế bào của thai nhi. Tương tự, một tập đoàn công nghệ di truyền học ở Canada cũng sử dụng các tế bào HEK-293 nhằm chế tạo vaccine VSV-EBOV Ebola.

Trong khi đó, có tập đoàn lại sử dụng PER C6 có nguồn gốc từ tế bào võng mạc của thai nhi 18 tuần tuổi để phát triển sản phẩm vaccine.

Debi Vinnedge, Giám đốc của tổ chức Children of God for Life, phả đối kịch liệt. Vị này nói rằng: "Các thai nhi bị phá bỏ là bất khả xâm phạm. Không có lý do gì để tận dụng xác thai nhi, nhất là khi hai loại vaccine Ebola khác đang được Đại học Texas và GeoVax chế tạo dựa trên việc sử dụng tế bào Vero hoặc trứng gà. Tương tự, các sản phẩm điều trị Ebola hiện nay như ZMapp và TKM-Ebola đang chủ yếu sử dụng thực vật hoặc các tế bào Vero.

Ông Vinnedge đã viết thư cho Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), Viện sức khỏe quốc gia (NIH), Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Viện nghiên cứu dị ứng và bệnh nhiễm trùng (NIAID) cho rằng tế bào Vero mới là dòng tế bào có nhiều ưu điểm vượt trội được Tổ chức y tế thế giới khuyến cáo sử dụng trong sản xuất vaccine cho người.

Ông Vinnedge chỉ trích: "Thật vô trách nhiệm khi chính quyền cho phép đưa những loại vaccine từ bào thai vào thí nghiệm chính thức. Tại sao không ưu tiên một sản phẩm mà mọi người có thể sử dụng mà không phải cắn rứt lương tâm?