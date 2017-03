Cháy ở cửa ngõ Los Angeles

Lửa đã tàn phá 700 ha rừng (ảnh). Khói đen bao trùm một số khu vực. Lửa hoành hành từ 6 giờ sáng 16-1 (giờ địa phương). 700 nhân viên cứu hỏa, tám máy bay và bảy trực thăng được điều động chữa cháy. Ba người đã bị bắt giữ vì tình nghi đốt lửa trại dẫn đến cháy rừng.



Trong khi đó tại Úc, hàng chục đám cháy tiếp tục hoành hành ở miền Nam. Một người chết ở vùng núi Grampians. AP ghi nhận hàng trăm người dân đã được yêu cầu sơ tán, trong đó có du khách ở thị trấn Halls Gap. Các đám cháy bụi rậm ở núi Grampians đã phá hủy 21.000 ha.

Cháy có thể lan rộng do trời nóng hiện nay. Ngày 17-1, nhiệt độ lên đến 44oC tại Melbourne (bang Victoria). Có nơi nóng đến 47°C. Tại bang Victoria, trong ba ngày qua có gần 150 người phải nhập viện do trời nóng. Tại Adelaide (bang South Australia), trời nóng đến 42oC. Đây là ngày thứ năm liên tiếp trời nóng trên 40oC.

D.THẢO